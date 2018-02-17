قال عميد السلك الديبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك الصباح أن القيادة السياسية في الكويت أكبر داعم لتمكين المرأة ودعم دورها في المجتمع.

جاء ذلك خلال تكريمه لرئيسة مجلس إدارة مدرسة البيان البحرينية الدكتورة مي سليمان العتيبي بمناسبة فوز المدرسة بالمركز الأول لجائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل العالمية عن مشروعها (إيكو لاب 360) ECOLAB360.

وأشاد الشيخ عزام الصباح بالمسيرة المضيئة لابنة الكويت الدكتورة مي العتيبي وأسرتها التي لها رصيد حافل بالعطاء في مجالات عدة لاسيما مجال التعليم.

واضاف أن جهود الدكتورة مي محل إشادة الجميع ونحن على يقين أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا دعم وتشجيع القيادة الحكيمة بالبحرين.