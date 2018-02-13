فيصل الدحام

فيصل الدحام

وانا اتصفح احدى الصحف اليومية لفت نظري في أحد التصريحات التي أجريت مع الشيخ علي الجابر الاحمد الصباح، اجابته عن بعض الأسئلة التي تناولت “عزايز” والدعوات المتعددة لمختلف شرائح المجتمع الكويتي وأبناء اسرة الصباح الكرام، وأعضاء السلك الديبلوماسي والبعثات الدولية العاملة لدى الكويت -التي يقوم بها وتاريخها والتي قاربت ربع قرن من الزمن.

وكانت اجابته الهادئة تؤشر الى حجم المسؤولية الوطنية التي يحملها على عاتقه أحد رجال الاسرة الكريمة، ومعتزا بتلك الدعوات المتتالية، التي يؤكدها اعتزامه العام المقبل الاحتفال باليوبيل الفضي لهذه المناسبة.

وحقيقة الامر فان عزايز هذه البقعة الجغرافية من ارض الكويت باتت تشكل معلما من معالم الكويت، سيما وأنها أضحت ملتقى لابناء الكويت تارة وللديبلوماسيين العاملين على ارضها تارة أخرى، وأصبحت فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات الكويتية – الكويتية، والكويتية – الإقليمية والدولية من جهة أخرى، ولاعجب من ذلك بعد ان جمعت مختلف أطياف المجتمع الكويتي وغيره على ارضها.

ما يقوم به الشيخ علي الجابر من عمل جبار على ارض “عزايز” يحتاج الى جيش جرار من العمالة، وميزانية كبيرة يستحق الشكر والتقدير ليس لجميع ما ذكرناه سابقا فقط، انما لان مثل هذه اللقاءات تنقل عنا ككويتيين ثقافتنا وتاريخنا وعزيمتنا وحبنا للسلام والعطاء والإنسانية التي جسدها صاحب السمو على حدود جغرافيا العالم والتي تعكس حقيقة واحدة بأن أبناء الشعب الكويتي لا يتوانون لحظة في منح الفرص لتعزيز هذا العمل من خلال ديبلوماسية تقارب الدول والشعوب والتي تمثل عزايز أحدها.

الديبلوماسية الهادئة التي يتخذها الشيخ علي الجابر تعطي انطباعا بأن العمل الديبلوماسي والمسؤول الوطني لا يتوقف عند حد عمله كمسؤول على رأس السلطة، انما يصنع مسؤوليته الوطنية من خلال إقامة هذه اللقاءات التي تتكلف الكثير من الجهد والمال لتعكس حقيقة الكويتيين وتقرب وجهات النظر وتعزز فرص التعاون واللقاءات التي ربما تكون الفرصة الأوحد للبعض.

دعوات أحد أبناء امراء الكويت السابقين المتعددة تأتي ترجمة لما أصله الشيخ جابر الأحمد الصباح، طيب الله ثراه، لدى أبنائه من حب الخير وصناعة المعروف الذين تلقفوا تلك الخصال لتجسيدها على ارض الواقع قولا وعملا.

كاتب كويتي

Faisal-aldham@hotmail.com