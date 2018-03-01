صباح الاحمد ينقرا بأول سطر

كلٍ معي يقول حي الله نباه

له عندنا محبة وعز وقدر

شيخٍ على العليا و عالي مستواه

على فعول الطيب والله مستقر

الله هو اللي حط له هيبة وجاه

يقولها خليجنا مد النظر

خليجنا واحد ولا عنهم غناه

يسعى مع اخوانه ولا قدم عذر

الله يعينه صدق ويسدد خطاه

ويقدم الجزله لشعبه لا حضر

وعلى فعول الخير وصّاهم وصاه

والشعب كله قال يامرنا امر

صباح الاحمد كلنا نبغى رضاه

سنة وشيعة والبدو والّا حضر

في ظل قايدهم ويذريهم ذراه

اخوان مريم ذكرهم مثل المطر

آل الصباح العز يا مال الغناه

أمجادهم بانت على طول الدهر

هذا كلام الحق ولا فيه اشتباه

تكاتفوا بالعز في بر وبحر

حتى بنوا دار يعز اللي بناه

عاشت كويت العز مع طول الدهر

يطرق عليها المجد من كل اتجاه

دار السلام وللعرب تبقى ذخر

من يومها حكامها روس الدهاه

ومن بعد ربي عايش بعز وفخر

مدام ابو ناصر على قيد الحياة

ادعي واقول الله يمده بالعمر

ويزوّده بالعافيه يالله عساه

وصلى الله وسلم على سيد البشر

اعداد من كبر ونادى للصلاه

عبيد غازي العتيبي