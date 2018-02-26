“عسل” الجسمي في الإذاعات

أطلق الفنان الاماراتي حسين الجسمي اغنية عاطفية جديدة بعنوان “عسل” من اشعار الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، ومن الحان الجسمي نفسه، وتم توزيع موسيقاها بمعرفة المايسترو وليد فايد، وطرحت عبر جميع الاذاعات الاماراتية والخليجية والعربية.

وعرض الجسمي اغنية “عسل” ضمن صفحته الرسمية في موقع يوتيوب بالاضافة الى توافرها في المكتبات الموسيقية الالكترونية المختلفة.

وشارك حسين الجسمي في حفل افتتاح مهرجان “الفجيرة الدولي للفنون” بدورته الثانية وقدم اوبريت “الفجيرة تجمعنا” بمشاركة عدد كبير من الاستعراضيين، ليختتم بلوحة “حلم زايد” من تأليف الشيخ د.راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والفنون.