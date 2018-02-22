عشاء “موركس دور”… ليلة زرقاء

أقامت “موركس دور” اللبنانية التي يرأسها الدكتوران زاهي وفادي الحلو عشاء احتفالا بانطلاق انشطة العام الثامن عشر، بعنوان “The Blue Night”، في المجمّع التجاري “The Bridge”- سن الفيل، حضره نخبة من الديبلوماسيين والسياسيين والفنانين والممثلين والاعلاميين وكوكبة من أهل المجتمع اللبناني، برعاية وزير السياحة افيديس غيدانيان، وحضور وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي ووزير شؤون المرأة اللبناني جان أوغاسابيان.

الحفل تزيّن فيه النجوم باللون الأزرق وبدأ بأغنية أعدّت خصيصاً للمناسبة بعنوان “Murex vient d’avoir 18 ans” المستوحاة من أغنية “Il venait d’avoir 18 ans” للراحلة داليدا، وأعادت الإعلامية مي زيادة كتابة كلماتها بمشاركة الدكتورين حلو ونسقها موسيقياً الفنان غسان يمين وأداها أعضاء من لجنة التحكيم الغنائي تضم: التينور إيليا فرنسيس والفنانة سمية البعلبكي والفنان غسان يمين والإعلامية مي زيادة والدكتور فادي الحلو والدكتور زاهي الحلو ونجله ريكاردو.

بعدها ألقى زاهي وفادي الحلو كلمة لفتا خلالها الى أن العنوان العريض للحفل يتلخص باللون الأزرق الذي يجذب العشاق، مضيفين: “اليوم أكملت الجائزة عامها الـ18، عام النضج بعد خبرة سنين طوال”.

المفاجآت العديدة والقيّمة كانت الابرز بدءاً من الأغنية، ودرعاً تذكارية لصاحب المنتجع التجاري اندرياس ايليوفتش.

وتخلل الحفل بعض الفقرات الغنائية مع الفنانين نقولا الأسطا وباتريك خليل وايليا فرنسيس وفيفيان مراد ومنال ملاط وجوني عواد وشيراز ووكاميليا ورد، إضافةً إلى البرنامج الفني الخاص بالـ”Pitchblack” ومنهم بافو وجان شهيد وتامر نجم. كما كان للنجوم الحاضرين اطلالة غنائية مميزة اتسمت بالعفوية المحبة لهذه الجائزة المستمرة لسنوات طوال.