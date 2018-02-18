عشاق ليفربول لصلاح: لو سلجت سندخل الإسلام

لندن-أ ف ب: في ظل التألق الكبير للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الانكليزي، انشدت جماهير الفريق الاحمر أغنية جديدة له تقول فيها انها ستكون مسلمة اذا استمر في بروزه.

واصبح صلاح ثاني اسرع لاعب يسجل 30 هدفا مع ليفربول، في 36 مباراة بعد انتقاله من روما الايطالي، وذلك بتسجيله في مرمى بورتو البرتغالي في دوري ابطال اوروبا الاربعاء الماضي (5-صفر).

وفي شوارع المدينة البرتغالية منتصف الاسبوع، غنى مشجعو ليفربول :»اذا سجل المزيد، عندها سأكون مسلما ايضا».

وقال بيارا بوار المدير التنفيذي لمنتدى مكافحة العنصرية في اوروبا لصحيفة واشنطن بوست الاميركية «هذه اول مرة أرى تعليقا ايجابيا وصريحا يتضمن الدين».

ويعد صلاح، افضل لاعب افريقي لعام 2017، مسلما متدينا ويحتفل عادة بعد تسجيله بالسجود.