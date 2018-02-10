عشر سمات شخصية لرجل الأعمال الناجح

ترجمة – أحمد عبدالعزيز:

في ظل عصرنا الحالي الذي يتسم بالمنافسة القوية يحتاج من يريد ان يكون رجل أعمال ناجح ان يكتسب مجموعة من الصفات تؤهله لدخول هذا المعترك والنجاح في هذا المجال واليك عزيزي القارئ مجموعة من السمات الشخصية التي جمعها لك الخبراء لكي تسترشد بها:

1- التصميم: لا يوجد بديل للعزم والتصميم لانه التعبير الصادق عن الالتزام بالمشروع ومن دون هذه الصفة لن تنجح اي خطة مهما كانت محكمة.

2- الثقة: الجوائز العظيمة هي نتاج للجهد وللقدرة التي تعزز ثقتك بنفسك الثقة هي مفتاح التقدم الذي يؤسس القواعد العاطفية والايمان بان كل احلامك ستتحول الى حقائق ملموسة على ارض الواقع. C

3- القدرة على المخاطرة: اصعب العقبات في الحياة هي الا يكون هناك مخاطر وكل رجال الاعمال الناجحين تحملوا بشجاعة المخاطر التي حققت لهم النجاح الاكيد.

4- الشغف بالتعلم: جال الاعمال يتسع يوماً بعد يوم وما كان صالحاً بالامس قد لا يفيد اليوم او غداً لذلك من الاهمية ان نتعلم وبشكل مستمر حتى نتعرف على التقنيات

والطرائق الجديدة والتي تتجدد في عصرنا الحالي كل يوم بل كل ساعة.

5- اعتبار الفشل تجربة للنمو: النجاح يتحقق فقط عندما نعتبر العوائق والمعوقات هي وسائل نتعلم منها كيف نتطور وننمو ومن يخشى الفشل لن يجد طريقه الى النجاح لا تجعل الخوف يبعدك عن معترك الحياة.

6- الشغف والحب: من الاهمية بمكان ان نحب عملنا ومن دون هذا الحب لن يكون هناك دافع للنجاح الشغف هو الوقود الذي نحتاجه ليحفزنا خاصة عندما نمر بالاوقات العصيبة.

يقول احد الخبراء: النجاح ينطوي على المزيد من الشغف الشخصي والمعرفة والخبرة ومن دون هذه السمات تفشل اي مبادرة عملية.

7- المرونة: انقرضت الديناصورات منذ آلاف السنين

لانها عجزت عن التكيف مع الظروف البيئية

المتغيرة وحتى لا نلقي هذا المصير من المهم ان نتخذ خطوات مرنة تجاه اعمالنا لان ذلك سيهدينا الى مجموعة

متنوعة من الحلول التي تناسب الظروف المتغيرة والتحديات غير المتوقعة.

8- البراعة المالية: ليس شرطاً ان تبدأ مشروعك وفي جيبك الملايين يكفي ان تكون مزوداً بالمهارات التي تجعلك تحسن التصرف المالي وكيفية الادارة المالية الناجحة ونحن لا نتحدث هنا عن دورة الارباح بقدر ما نتحدث عن المهارات المالية التي تجعلك قادراً على المنافسة.

9- القدرة على بناء شبكات العمل: رجل الاعمال الناجح لابد له من بناء شبكة عمل داخلية وشبكات عمل خارجية تمثل علاقاته واتصالاته التي تروج لمنتجاته وتوجه عمله في الاتجاه الصحيح فيتحقق له النجاح.

10- التسويق الجيد: مهما كان المنتج الذي تعمل فيه ممتازاً سيظل مجهولاً اذا لم يسمع به الناس في السوق وهذه المعلومة هي ألف باء البيع والشراء لذلك يجب ان تتحلى بمهارة

التسويق الناجحة التي تضع العملاء بمدى اهمية وجودة وقيمة السلع التي تنتجها او تعمل في مجالها والا فان جهودك ستمضي هباء.

رجل الاعمال الناجح يحتاج الى الصبر والى العمل الجاد ولا مجال لاعمال الفهلوة او الاعتماد على ضربات الحظ السعيد فكلما تحلى رجل الاعمال بالصفات المذكورة كلما شق طريقه بسرعة الصاروخ لكي يكون مثل بيل غيتس.