عشوان والفيلكاوي ينعشان خيطان أمام اليرموك

انتعشت صفوف خيطان بعودة قلبي الدفاع عبدالله عشوان وعبد الله الفيلكاوي للتدريبات الجماعية في رحلة الاستعداد لمواجهة اليرموك بعد غد ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر المسابقة بعد تعافيهما من الاصابة وغيابهما عن اخر مواجهتين للفريق في دوري الدرجة الاولى الذي يتذيل ترتيبه بـ 5 نقاط.

وتمثل عودة الثنائي إلى جانب يوسف مطر اضافة قوية لخط دفاع خيطان خاصة في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة الوطني محمد الانصاري على جهودهما لقيادة الدفاع إلى جانب حسين اسماعيل.

ياتي ذلك في الوقت الذي تبدو فيه صفوف الفريق مكتملة في ظل جاهزية اللاعبين المحليين إلى جانب الرباعي المحترف، حيث يطمح الجهاز الفني للخروج من دائرة النتائج السلبية والعودة لسكة الانتصارات من اجل تحسين ترتيبه على قائمة فرق المسابقة.