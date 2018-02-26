سطام السهلي

المشكلات والعقبات والفضائح التي مرت بها اللجنة الأولمبية الدولية في السنوات الاخيرة كانت كفيلة بانهيار بيت الرياضة الاول في العالم، بل وتغيير الخارطة الأولمبية برمتها، لكن سفينة اللجنة الأولمبية تحدت كل العواصف والاعاصير بفضل سلاح التسويق، الذي اصبح ضرورة حتمية للحفاظ على سمعة وعراقة وتاريخ الشعار الأولمبي ذي الدوائر الخمس الشهيرة، لتشهد حقوق النقل التلفزيوني، وهي مصدر الدخل الرئيسي، أرقاما قياسية، بلغت 2.87 مليار دولار في أولمبياد ريو، في 2016، بزيادة 12 في المئة عن العاب لندن 2012، ومن المتوقع أن تصل إلى مدى جديد في طوكيو 2020.

الامر لا يتوقف عند حقوق النقل، بل تجاوزت إيرادات برنامج الرعاية، الذي مثل خمس الإيرادات ما بين 2013 و2016، المليار دولار للمرة الأولى، ما بين أولمبياد سوتشي الشتوي، في 2014، وريو 2016، وهما اثنان من أبرز الأحداث جدلا، بالنسبة للشعار الأولمبي.

الحديث عن لغة الارقام يعتبر امرا هاما للغاية، اذا أردنا التأكيد على اهمية دور التسويق في إنعاش وتطور الحركة الرياضية، ففي العصر الحالي لا رياضة بدون تسويق ودعم مالي ورعاة.. وأكاد اجزم انه لولا الجانب التسويقي لكانت الاسرة الأولمبية امام مفترق طرق، والدورات الأولمبية في مهب الريح، خاصة ان عاصفة الأزمات لا تزال مستمرة، والحرب على اللجنة الأولمبية لا تتوقف في ظل استمرار مسلسل الفساد، وقضية المنشطات، التي عصف بالرياضة الروسية ووضع الكثير من مسؤولي الحركة الأولمبية امام حرج كبير.

بدوره، لم يكن الاتحاد الدولي فيفا بمعزل عن هذا الملف، فالفساد المالي الذي اطاح بعراب فيفا بلاتر وإمبراطور القارة العجوز بلاتيني لم يقدر على تفكيك مفاصل اللعبة الشعبية الاولى في العالم، فحقوق النقل ودعم الرعاة لا يزال في تزايد، سواء على مستوى دوري ابطال اوروبا او كأس العالم.

ولا يخفى على احد الدور الكبير الذي لعبه التسويق في وضع الدوري الانجليزي على رأس دوريات اوروبا من ناحية قيمة عقود النقل، التي بلغت أرقاما ضخمة وصلت الى 4.46 مليار جنيه استرليني، وتفوق باضعاف ما جناه الدوري الإسباني او الايطالي من نقل المباريات، مع الوضع في الاعتبار ان الدوري الانجليزي ليس افضل فنيا من الليغا او أقوى على مستوى حضور الأندية في البطولات القارية، لكنه منطق التسويق الذي لا يعترف الا بعالمه الخاص الذي تتغلب فيه الاحترافية على العاطفة، ولغة الأرقام على الجوانب الفنية.

عربيا، نجد الدوري السعودي يحلق وحيدا كأحد أغلى دوريات المنطقة بعد إبرام عقد النقل الاخير مع احدى شركات الاتصالات، الذي قفز بحقوق النقل من 25 ألف ريال للمباراة الواحدة، الى 6.6 مليار ريال سعودي بعقد لمدة عشرة مواسم، لنرجع ونؤكد انه عصر التسويق يا سادة.