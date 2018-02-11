عضوات “المرأة الدولية” احتفلن بأعياد الكويت الوطنية

شاركت عضوات لجنة المرأة الدولية الكويت احتفالاتها بعيدي الوطني والتحرير، وذلك في اجتماعها الشهري بفندق الكراون بلازا، بحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود ومدير مكتب محافظ العاصمة الدكتور ناصر بهبهاني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السابق د. عبدالله بشارة، وسفراء روسيا وغايانا والسودان، وعضوات اللجنة من زوجات سفراء وديبلوماسيين.

بداية ألقت نائبة رئيسة اللجنة حرم سفير روسيا، الينا سوليماتين كلمة هنأت فيها الشعب الكويتي بعيدي الوطني والتحرير، داعية الحضور الى الاستمتاع ببرنامج الحفل، متمنية للكويت دوام الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الرشيدة.

وبدوره، القى بشارة كلمة تطرق خلالها الى تاريخ الدبلوماسية الكويتية، لافتا الى أهمية تعريف الحضور من السفراء وزوجاتهم من مختلف بقاع العالم بأن الكويت ليست فقط دولة نفطية وحسب، بل هي دولة ذات تاريخ كبير، لافتا الى وجود حقائق عنها، وأغلبها غير مدون بالكتب، وانما مسجل في سيرة الذين عاصروها.

اما المستشارة الإعلامية للجنة، نرجس الشطي، فقالت ان هناك نية لإقامة ماراثون في حديقة الشهيد، الى جانب زيارة ستقوم عضوات اللجنة لسلطنة عُمان، واشارت الى ان برنامج حفل الشهر المقبل سيكون من تقديم دولة باكستان، وتشتت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سجلت لجنة المرأة الدولية كفريق تطوعي يهدف الى تقديم افضل الخدمات للديبلوماسيين بالكويت.

تخلل اليوم استعراض لفرقة العرضة مع تزيين صالة الحفل بعلم الكويت، كما ارتدت الحاضرات الأزياء الشعبية والتقليدية للبلاد.