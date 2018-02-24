عقلة: العميد في خطر بالدوري

كتب – محمد إبراهيم:

أكد عادل عقلة نائب رئيس جهاز الكرة في العميد ان فريقه كان الأقرب للفوز في مباراته الأخيرة أمام التضامن التي اكتفى خلالها الأبيض بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما اول من امس، ضمن الجولة الـ 12 بدوري فيفا، ليفرط في نقطتين جديدتين في سباقه نحو الاحتفاظ باللقب خاصة مع إضاعة عدد من الفرص السهلة، مبينا أن هناك عددا من اللاعبين تأثروا بالإرهاق جراء الجهود الكبيرة التي بذلوها خلال مباراتهم الماضية أمام العربي، مشددا على أن العميد في خطر في ظل تفريط الفريق في عدد من النقاط السهلة، مطالبا اللاعبين بعدم الالتفات إلى حديث بعض المحللين عن الفارق الشاسع بين العميد وأقرب ملاحقيه على لقب الدوري حتى لا يتأثروا بذلك مما يعرض الأبيض لخسارة المزيد من النقاط وهو ما قد يؤثر سلبا عليهم في مشوار الاحتفاظ باللقب.

وأضاف أن الجهاز الإداري عليه جهد كبير من أجل تجهيز اللاعبين دائما للقتال بكل مباراة من اجل البحث عن النقاط الثلاث من أجل مواصلة التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري، مدافعا عن لاعبي فريقه لاسيما خطي الوسط والدفاع، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبين هم من نجحوا في تحقيق الرباعية بالموسم المنقضي، مبينا أن هناك أخطاء في التنظيم الدفاعي مع تراجع في مستوى بعض اللاعبين إلا ان ذلك لا يقلل مما يقوم به الفريق بما يضمه من مجموعة من أفضل اللاعبين.

وأشاد عقلة بمنافسه التضامن مبينا أنه يعد الأفضل حاليا في ظل ما يقدمه العنيد بالقسم الثاني في ترجمه للعمل الإداري والفني المميز لأجهزته إلى جانب الجهد الكبير من اللاعبين والروح القتالية العالية التي ظهرت مع عودة المنافسات المحلية عقب كأس الخليج.