عقلة: لولا أخطاء الحكام لتجاوزنا ألقاب القادسية

كشف عادل عقلة رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت ان فريقه لم يسلم ايضا من الاخطاء التحكيمية في مناسبات سابقة ادت الى فقدانه للعديد من الالقاب المحلية وقال : العزف على نغمة التحكيم لصالح العميد لن يثنيه عن مواصلة المسيرة والتمسك بصدارة دوري فيفا بل سيزيد من اصرارنا على التقدم بثبات نحو المحافظة على اللقب.

وأردف عقلة قائلا : التزمنا الصمت في العديد من المباريات السابقة وكنا مظلومين فيها تحكيميا ومنها على سبيل المثال لا الحصر في نهائي كأس ولي العهد ولمصلحة القادسية بل قمنا بتقديم التهنئة له على الفوز بالكأس.

وأضاف أن الاصفر استفاد من قرارات الحكام في بطولات سابقة، مشيرا أنه لولا تلك القرارات التي صبت في صالحة، لتجاوز العميد عدد الألقاب التي حصدها الأصفر، مقرا أن هدف فهد الرشيدي مهاجم السالمية في شباك فريقه بالجولة قبل الماضية والذي الغي بداعي التسلل كان سليما ، في حين لم ينف او يؤكد عقلة صحة هدف النصر بمرمى الابيض اول من امس الذي ألغي أيضًا بداعي التسلل، مشيرًا إلى أن الاخطاء التحكيمية تعتبر من صلب اللعبة كما اخطاء اللاعبين او المدربين وحتى الادارين ومجالس الادارات، واكد انه يملك أدلة دامغة على حالات مماثلة وقعت على فريقه وسيقوم النادي بعرضها.