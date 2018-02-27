حصدت عدة علامات تجارية عالمية تديرها شركة محمد حمود الشايع في قطاعي التجزئة والمطاعم في الإمارات والكويت على جوائز من مؤسسة «سيرفس هيرو»، وذلك تقديراً لتميزها ورقي مستوى خدمة العملاء فيها. ويعد مؤشر «سيرفس هيرو» هو الوحيد ضمن المنطقة الذي يعمل على تقييم مدى رضا المستهلكين على الخدمات التي يحصلون عليها من مختلف الشركات والقطاعات.

وقد فاز مطعم «ذي تشيزكيك فاكتوري» بجائزة أفضل مطعم من حيث مستوى خدمة العملاء عن فئة المطاعم العصرية في الإمارات والكويت. أما بالنسبة لفئة الأزياء والإكسسوارات، فازت علامة «اتش آند ام» في الإمارات، و «أمريكان إيجل أوتفترز» في الكويت.

وقالت مديرة إدارة خدمة الزبائن في شركة الشايع منى الدباح: «نشعر بالفخر عندما نفوز بمثل هذه الجوائز بناءً على تصويت زبائننا. فحصولنا عليها هو دليل على الجهود الكبيرة التي بذلها موظفونا لتقديم أعلى معايير الخدمة لمنح الزبائن تجربة تسوق ممتعة وفريدة عند زيارتهم لمحلاتنا ومطاعمنا ومقاهينا».

وقد قامت مؤسسة «سيرفس هيرو» بإحصاء آراء أكثر من 24,000 من المستهلكين ضمن 15 فئة مختلفة، وهي: المقاهي، والمطاعم العصرية، والمطاعم السريعة، وصيانة ومبيعات السيارات، والملابس، والإلكترونيات، والأثاث المنزلي، والبنوك الإسلامية والتجارية، وشركات الاتصالات والإنترنت، والمستشفيات الخاصة، وشركات الطيران والأسواق المركزية. كل فئة تم تقييمها بناءً على عشرة معايير ضمن ثمانية أفرع، وهي: المصداقية، وسرعة الخدمة، وجودة المنتجات، وسلوك الموظفين، والسعر مقابل القيمة، والموقع، وسرعة الخدمة، ومركز الاتصال، والموقع الإلكتروني.

بدورها قالت رئيسة مؤسسة «سيرفيس هيرو»، فاتن أبو غزالة: «تحتفي هذه الجوائز بالشركات التي نجحت في فهم متطلبات الزبائن واستطاعت والاستجابة لها لتقديم خدمة مميزة تتمركز بالكامل حول رضا الزبون».