علامات الشايع تحصد 3 جوائز في مجالي العلاقات العامة وخدمة الزبائن

حصد كلٌ من “ستاربكس” و”بابل” ثلاث جوائز في مجالي العلاقات العامة وخدمة الزبائن ضمن فعاليات الحفل السنوي لجائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة الزبائن في نسخته الثالثة، وهو الحدث الذي نظّمته جمعية العلاقات العامة الكويتية تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفاز ستاربكس بجائزة «التميز في خدمة الزبائن» لاتباعه أفضل الممارسات في خدمة الزبائن عن فئة المقاهي، بناء على الحرفية العالية التي أظهرها بالتعامل مع استفسارات وملاحظات الزبائن، وجائزة «التميز في المسؤولية الاجتماعية»، بينما فاز مطعم بابل بجائزة «أفضل موقع إلكتروني».

وقد تسلم ممثل عن الشركة الجوائز الثلاث من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بحضور رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله الصباح ورئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة خدمة الزبائن في شركة الشايع منى الدباح، «نفتخر بهذا التكريم الذي نحظى به، فهذه الجائزة تشكل تتويجاً للجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفينا والتزامهم بأعلى معايير الخدمة. ونحن نحرص على الاستماع لآراء زبائننا والتواصل معهم لمنحهم تجربة تسوق ممتعة وفريدة عند زيارتهم لمحلاتنا ومطاعمنا».