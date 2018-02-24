«علقم» يقتنص كأس المطيري في الفروانية

تُوج الجواد «علقم» للقني بكأس المطيري المخصص للكلاس الثاني على مسافة 1200 متر، تلاه «ضرغام» للصالح، و«الطارق» للصالح، في فروسية الفروانية.

وفاز الجواد «غلا راكان» للدابان بالشوط الرابع المخصص للكلاس الرابع على مسافة 2400 متر، متقدماً على «مشارك» للعتيبي، و«اسدنا» للحميداني، كما فاز الجواد «سفاح» لاسطبل الشرق بقيادة سالم بالشوط الثالث المخصص للكلاس الثالث على مسافة 1400 متر، تلاه «منوة» للعويض، و«هولندي» للمحارب.

وحقق الجواد «يكرم» للخالدي والعبدلي الفوز بالشوط الثاني المخصص للكلاس الرابع، على مسافة 1600 متر، متقدماً على «لطام» للعضيلة، و«البيه» للصالح.

وفاز الجواد «مهجة» للمحارب بالشوط الاول المخصص للافراس للكلاس الثالث، على مسافة 2000 متر، تلاه «سلمى» للجنفاوي، و«مايسول» للنصيب.