علماء دين يطالبون بتوفير الوقود لمستشفيات غزة

غزة – الأناضول: شارك العشرات من علماء الدين الفلسطينيين في قطاع غزة أمس، في وقفة، استنكاراً لنقص المستلزمات الطبية والوقود في مستشفيات القطاع، مطالبين بإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار.

وقال نائب رئيس “رابطة علماء فلسطين” نسيم ياسين إن “إغلاق المستشفيات بسبب تدهور الأوضاع بغزة، يتطلب من العالم أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبيه لأي تجاذبات سياسية”.

وطالب الحكومة الفلسطينية بـ”الوقوف عند مسؤولياتها وإعادة فتح المستشفيات وتزويدها بالكهرباء والمستلزمات والأجهزة الطبية الناقصة لديها”.

وناشد منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنساني بـ”الوقوف إلى جانب غزة”، مؤكداً ضرورة تحييد القطاع الصحي بغزة من أي “تجاذبات سياسية”.