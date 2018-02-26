علوش لـ”السياسة”: لا أعرف إذا كان العلولا يحمل خريطة لتفعيل “14 آذار”

مجدلاني لـ “السياسة”: زيارة بيروت للتأكيد أن السعودية كانت وستبقى إلى جانب لبنان

بيروت – “السياسة”:

طغت زيارة الموفد الملكي السعودي نزار العلولا إلى لبنان، التي بدأها أمس، وتستمر ثلاثة أيام، على ما عداها من الاهتمامات السياسية.

ورحبت مصادر نيابية وقيادية في تيار “المستقبل” بالزيارة من جوانبها كافة واعتبرتها استمراراً للعلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان القائمة منذ عقود.

واعتبر عضو “كتلة المستقبل” النائب عاطف مجدلاني في تصريح لـ “السياسة”، زيارة الموفد السعودي إلى لبنان ولقاءاته مع المسؤولين والقوى السياسية، أنها تأتي لإعادة المياه إلى مجاريها بين لبنان والسعودية، والتأكيد من قبل المملكة على أنها ما زالت تهتم بلبنان وتستمر بمساعدته في كل المحن. وبشأن حقيقة ما يشاع عن أن زيارة الموفد السعودي تأتي لإعادة دعم وتفعيل فريق “14 آذار”، قال إنه لا يعتقد أن السعودية تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهي تسعى لأن تكون لها علاقات جيدة مع مختلف الأفرقاء اللبنانيين من دون استثناء.

وبشأن ما إذا كان للزيارة علاقة بتصويب العلاقة بين القيادات السعودية والرئيس الحريري، أشار إلى أن لا مشكلة بين الحريري والمسؤولين السعوديين وكانت هناك غيمة صيف وإنقشعت، متوقعاً زيارة الحريري إلى السعودية في وقت قريب.

وعن موعد إعلان “تيار المستقبل” عن مرشحيه للانتخابات النيابية، أوضح أن “الحريري يسعى لانتقاء الأنسب من بين المرشحين، وهناك بالطبع تبدل في بعض الوجوه وهذا أمر طبيعي، لأن ليس في السياسة سرمدية لأحد”.

من جهته، أكد القيادي في “تيار المستقبل” مصطفى علوش لـ”السياسة”، أن “زيارة العلولا إلى بيروت، هي استمرار لإعادة الوصل للعلاقة بين لبنان والسعودية، وهذا ما أشارت إليه الرسائل التي نقلها الموفد السعودي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيسين ميشال عون والحريري”، نافياً إذا ما كانت زيارة العلولا تحمل معها خريطة طريق لإعادة إحياء “14 آذار”، رغم تشجيعه لأي عمل استلحاقي في هذا الخصوص، ومستبعداً ذلك بسبب اقتراب مهل الإعلان عن المرشحين.

وقال “ليس لدي علم إذا ما كان الموفد السعودي يحمل أفكاراً معينة تتعلق بالانتخابات النيابية، أو أن تكون لزيارته تأثير على بعض التحالفات، وبالمقابل نحن نرفض التدخل بشؤوننا الداخلية من أية جهة كانت، سيما أن السعودية هي ضد التدخل بشؤون غيرها من الدول”.

وعما إذا كانت الزيارة ستعيد المياه إلى مجاريها، بالنسبة لعلاقة الحريري بالمملكة بعد أزمة الاستقالة، قال “بالطبع هناك بعض التساؤلات بشأن هذه النقطة، مع العلم أن علاقة الحريري بالسعودية لا يمكن أن تنقطع”.