سعود السمكة

سعود السمكة

مفهومة جدا دوافع مبارك دويلة من خلال ذلك المقال, فالرجل لديه اجندة حزبية لا يستطيع, وليس بحريته, الخروج عن اطارها, ومفهوم جدا طموح دويلة وحزبه في شكل نظام الدولة الذين يسعون جاهدين لتحقيقه فيما لو تسنى لهم في يوم من الايام, لا سمح الله, الوصول الى الحكم, فمثل هذه الاحزاب جميعها قومية شيوعية دينية بعثية اشتراكية تتغنى بالدولة الدستورية الديمقراطية وحكم المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية كشعارات ترفع لزوم خداع الجماهير لأجل الوصول, لكن حين يصلون الى الحكم يجعلون الدولة سافلها عاليها, يعيثون فيها فسادا ورعبا وفقرا ويملأونها سجونا واعواد مشانق, لنزع كرامات الناس, فهو اي دويلة من جانب يتباكى ويزرف الدموع خوفا على دولة المؤسسات من ان تنزلق في دروب الدكتاتورية, وفي الوقت نفسه نجده ينكر على دولة المؤسسات ان تمارس سيادتها وفق حكم الدستور, وفي اطار القانون وتحت مظلة سلطة القضاء المستقل بسلطته ولا سلطان عليه!

مبارك دويلة حين يهاجم القضاء فيصف الدولة بأنها احيانا تحكمها القوانين وتحكمها الأمزجة أحيانا أخرى فهو يعبر عن قناعة وايديولوجية حزبية ترى ان على الدولة ان تسير خلفها لا ان تسير هي خلف الدولة والا فإن الدولة هنا ترتكب خطيئة, لأن هذه الحزبية اعتادت وبالذات جيل مبارك دويلة منذ اربعين سنة في بداية ما يسمى الصحوة الدينية حين ارتمت معظم الدول العربية في احضان الأحزاب الدينية وسلمتها راية الريادة, فصارت تشق وتخبط في التشريعات والقوانين التي تصب لصالحها وتصادر القوانين التي تتعلق بمدنية الدولة, والتي كانت تحث على الانفتاح وتحرر التعليم من الفكر الانعزالي وتشجع حرية البحث عن المعرفة وتتيح اجواء الحرية بالتوسع في مجال الفن والادب والثقافة حتى جعلت اجواء البلد متصحرة من اجواء الإبداعات التي كانت عليها من أدب وثقافة ومسرح رائد جاد وتعليم منفتح وحريات شخصية وقبول الآخر الى آخره من مستلزمات الدولة المدنية.

الآن وبعد ان بدأت الناس والانظمة السياسية تكتشف زيف شعارات هذه الاحزاب وبدأت الدولة الكويتية تعود لآصالتها وترفض وصاية هذه الاحزاب التي تتاجر بالدين وبالديمقراطية من وجهة نظرها وعادت الروح لدولة المؤسسات وسيادة القانون, اصبحت هذه الدولة من وجهة نظرهم الحزبية بأنها تحكمها القوانين أحيانا واحيانا أخرى تحكمها الأمزجة.

ان ما كتبه مبارك دويلة لا يشكل حضور خاطرة ولا هي وجهة نظر شخصية, بل هي وجهة نظر حزبية لحزب خطير مازال يسعى الى تهديد السلم وتقويض الامن الاجتماعي, فحين يقول في سياق المقال: من يظن ان المسألة ستنتهي تداعياتها عند صيرورة هذه الاحكام النهائية فهو مخطئ يقصد احكام محكمة التمييز المنتظرة على من اقتحم مجلس الامة بل المشكلة ستبدأ من لحظة ادانتهم من قبل محكمة التمييز وسيتم اسقاط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين وستسقط الهيبة وبالتالي فليس امام الدولة الكويتية بجميع مؤسساتها الا الخضوع لوصاية الحزب الذي ينتمي اليه دويلة وهو الاختيار بين طريقين لا ثالث لهما فإما ان تستجيب محكمة التمييز الى وصاية هذا الحزب الذي عبر عن دويلة في مقاله المنشور في “القبس” الاحد الماضي 11 فبراير 2018 وتحكم بالبراءة والا سقوط هيبة الدولة يليها سقوط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين, فهل هناك تهديد للسلطة القضائية والنظام السياسي أبلغ من هذا التهديد؟

ان على الدولة من خلال الجهات المختصة كوزارة الاعلام ووزارة الداخلية ان تبدأ على الفور بتحريك قضية امن دولة ضد هذا التهديد الصريح للدولة وكيانها واستقرارها ويبشر بإسقاط مفهوم دولة القانون من قاموس الكويتيين يتبعها سقوط هيبة الدولة ما يعني ان ما تم من حراك آثم وصفه صاحب السمو حفظه الله ورعاه بأنه كاد ان يذهب بالدولة مازال مشروعا مستمرا عند هذا الحزب الامر الذي يستدعي من الدولة الدستورية ان تقوم بواجبها ازاء حماية الأمن العام واستقرار المجتمع.