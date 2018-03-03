علي الأمين: “حزب الله” وإيران لا يمثلان المذهب الشيعي

جدد المرجع الشيعي اللبناني البارز علي الأمين، دعوته إلى “حزب الله” اللبناني الانسحاب الفوري من سورية، مؤكدا أن على النظام السوري والمعارضة أن يدركا أنه لا توجد فرصة من أن يتغلب أحدهما على الآخر.

وقال في حديث لموقع “سي إن إن” بالعربية، إن حاضنة الشيعة العرب يجب ألا تكون على حساب أوطانهم، مؤكدا أن “حزب الله” وإيران لا يمثلان المذهب الشيعي.

وأوضح “لا نقبل أن يتم اختزال الشيعة العرب في أحزاب تابعة لإيران، لأنهم يجب أن يكون ولاؤهم لأوطانهم، نعم هناك روابط بين الشيعة العرب والشيعة العجم، لكنها لا يجوز أن تكون على حساب الأوطان”، داعيا الدول العربية لإظهار صوت الشيعة العرب، موضحا أنه “إذا كانت إيران قادرة على إظهار صوت التطرف والولاء لها، فعلى العرب أن يظهروا صوت الاعتدال والولاء للوطن وهو موجود”.

وبين، أنه منذ بداية مشاركة حزب الله في الحرب في سورية، أكد عدم شرعية هذه المشاركة، مضيفا “كنا نود أن يكون لبنان بعيدا عن التأثر بالحرب بسورية، ورفضنا تدخل حزب الله، وقلنا لا توجد شرعية دينية للمشاركة بالحرب السورية”.