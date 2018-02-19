في فعالية سلطت الضوء على تجربة الملكية الحصرية للسيارات الرياضية «علي الغانم وأولاده» استضافت ملّاك ماكلارين في الكويت.

استضافت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات ماكلارين في الكويت، مجموعة من ملّاك سيارات ماكلارين في فعالية سلطت الضوء على تجربة الملكيّة الحصرية التي يتمتع بها أصحاب سيارات هذه العلامة العريقة.

وتخلل الفعالية تجمّع أمام معرض علي الغانم وأولاده للسيارات في منطقة الشويخ، ومن ثمّ انطلقوا ملّاك ماكلارين في سياراتهم إلى فندق شاطئ الجميرا في منطقة المسيلة حيث استمتعوا بغداء في مطعم أرابيسك.

وقال يوسف القطامي، المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات: «لا شكّ ان امتلاك سيارة ماكلارين هو حلم كل شخص يهوى عالم السيارات، لا سيما وأن سيارات ماكلارين تعدّ من أفضل السيارات الرياضية في العالم. وسعدنا جداً باستضافة مجموعة من الأشخاص المميزين الذين حققوا هذا الحلم، ويستمتعون اليوم بنمط الحياة الذي تجسّده علامة ماكلارين».