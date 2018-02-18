علي جابر: عودة “أرابز غوت تالنت”

أعاد مدير مجموعة “MBC” علي جابر نشر الاعلان الرسمي لعودة برنامج “أرابز غوت تالنت” في موسمه السادس وعلق قائلا: “الحساب الرسمي لبرنامج أرابز غوت تالنت” يغرد للمرة الأولى منذ نهاية الموسم الخامس قبل تسعة أشهر من الآن ليعلن عن ميلاد موسم جديد سادس للبرنامج”.
يذكر أن الإعلان عن عودة البرنامج لم يرافقه الكشف عن أسماء لجنة التحكيم المشاركة، لا سيما أنه ضم في موسمه الخامس الفنانة نجوى كرم والعميد علي جابر والفنان أحمد حلمي، فيما اعتذر الفنان السعودي ناصر القصبي لانشغاله بتصوير مسلسل “العاصوف” لكنه سيعود هذا الموسم.
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