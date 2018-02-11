علي: شاركنا في قدامى اللاعبين للاستمتاع

الدوحة – السياسة

اعرب وليد علي عن سعادته بتمثيل منتخبنا الوطني في بطولة الخليج لقدامى اللاعبين لكرة القدم التي تختتم اليوم في الدوحة بلقب يجمع منتخب قطر صاحب الضيافة مع نظيره العماني.

وكان الازرق قد خاض اول من امس مباراته الاولى امام العنابي وخسرها بهدف دون رد، بينما لعب مع عمان في وقت لاحق امس.

وقال علي أن البطولة مهمة خاصة انها للاعبين القدامى الذي اعتزلوا منذ فترة وتركوا بصمة كبيرة مع الجماهير التي حرصت على مشاهدة نجومها المفضلين، مشيدا بأجواء البطولة وقال أن قطر وفرت كافة الأمور من ملاعب مميزة واستقبال وتنظيم على أعلى مستوى، متمنيا أن تستمر البطولة في الأعوام المقبلة وعدم الاكتفاء بإقامة نسخة واحدة.

وبخصوص الخسارة في المباراة الأولى قال:» هي بطولة ودية والأهم ان تستمتع الجماهير بمجموعة من أبرز نجوم الكرة الخليجية والأجواء كانت رائعة للغاية.»

وكان منتخبنا قد خسر مواجهة الافتتاح أمام قطر بهدف سجله عبدالعزيز حسن من ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي وذلك في انطلاقة البطولة الودية لمنتخبات الخليج لقدامى اللاعبين التي يشارك فيها قطر المستضيف والكويت وعمان، وتقام منافساتها على ملعب ستاد الدوحة بمناسبة احتفال قطر باليوم الرياضي.

وخاض الازرق مباراته مع العنابي بتشكيل يضم خالد الفضلي في حراسة المرمى وبدر حجي ، محمد العدواني، عبيد الشمري، جمال مبارك ،وليد علي، سامر المرطة، مالك القلاف، صالح البريكي، احمد عجب، ونهير الشمري .