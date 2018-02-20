“عمادة الطلبة”: الوطني والتحرير مناسبتان عزيزتان

احتفلت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت اول من امس برفع العلم على مبنى العمادة، بالتزامن مع الاحتفالات الخاصة بالاعياد الوطنية للكويت وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور علي النامي والعميد المساعد للانشطة الطلابية الدكتور ثقل العجمي ومديري ادارات عمادة شؤون الطلبة وموظفيها.

وهنأ عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وللحكومة الكويتية والشعب الكويتي والاسرة الجامعية خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الكويت في ظل قيادته الحكيمة.

وقال د.النامي ان الأعياد الوطنية مناسبة مميزة وغالية على قلوبنا جميعا، نتذكر من خلالها ان الوحدة الوطنية وتعاون ابناء الكويت جميعا والتكاتف رغم الاختلافات هو سر بقاء علم الكويت خفاقا عالية، فالكويت تسعنا جميعا وهي وطننا والمأوى الذي يحتضننا، وعمادة شئون الطلبة تحرص على استذكار هذه المناسبة.

بدوره ذكر العميد المساعد للأنشطة الطلابية الدكتور ثقل العجمي ان الاحتفال بهذه المناسبة عزز العديد من القيم الايجابية مثل حب الوطن ودروس الانتماء مهما اختلف أفراد الوطن اذ ان خلافهم مثل خلاف الاسرة الواحدة التي تخشى على تماسكها من الدخلاء.

وأكد د.العجمي ان اعظم درس تعلمناه من العيد الوطني وعيد التحرير أنه لن يبقى الا الوطن وحبه واجب على كل فرد وان انتماءنا هو للكويت فيعتبر هذا التجمع تعبير متواضع، نعبّر خلاله عن ولائنا وفخرنا واعتزازنا بالانتماء لوطن النهار؛ هذا الوطن المشرق برجالاته، وعلى رأسهم سمو أمير البلاد، القائد الانساني سمو الشيخ صباح الاحمد.