أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي ان وزارة الاوقاف خاطبت وزارة الداخلية بشأن منح المؤذنين العاملين في وزارة الداخلية رخصة قيادة خصوصاً دون اخضاعهم للشروط المعمول بها في هذا الجانب خاصة أن عددهم قليل جدا بحدود الالف مؤذن فقط وذلك بهدف التسهيل عليهم من عناء التنقل خاصة من كان منهم يعمل في المناطق البعيدة .

وقال عمادي في كلمة له خلال زيارته وفد الأئمه والمؤذنين التابع لادارة مساجد ادارة الاحمدي المتواجد حالياً في الاراضي المقدسة بالسعودية لاداء مناسك العمرة « ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاتألو جهداً إلا وبذلته لخدمة العاملين لديها وبمختلف مسمياتهم لأنها تعتبر جميع العاملين لديها كأسرة واحدة اذا اشتكى منها عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى .

ومن جانبه قال وكيل وزارة الاوقاف المساعد للشؤون الادارية والماليه بدر العتيبي ان مواقف الوكيل فريد عمادي عودتنا دوماً على تفاعله مع متطلبات واحتياجات العاملين في الوزارة.

وأضاف العتيبي ان وزارة الاوقاف اعدت العديد من الخطط والبرامج الكثيرة والتي من شأنها الرقي والتقدم بآلية العمل التي تخدم جميع شرائع المجتمع خصوصا في المناسبات الدينية التي يحتاج فيها المصلون زيادة في الخدمات المقدمة وهو مانلمسه في ادارة مساجد الاحمدي التي باتت تقدم الجديد في كل موسم.

بدوره قال مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الاوقاف محمد المطيري ان هذه الاجواء التي جمعت هذه الكوكبة من ادارة مساجد الاحمدي في الاراضي المقدسة لاداء مناسك العمرة تعد من أفضل المناسبات والصحبة .

من جهته ذكر مدير ادارة مساجد محافظة الاحمدي الدكتور احمد العتيبي ان الادارة إعتادت في كل عام تنظيم رحلة العمرة للأئمه والؤذنين والاداريين وذلك بهدف كسر روتين العمل وخلق اجواء أسرية تقرب الموظفين مع بعضهم البعض في أحلى واجمل بقعه على وجه الارض.

واكد العتيبي ان العمل في ادارة مساجد الاحمدي لا يتوقف ومستمر على مدار العام وذلك وفق آلية مدروسة وخطة استراتيجية واضحة المعالم والاهداف والرؤى.

وشاكراً مسؤولي الوزارة على زيارتهم لوفد ادارة مساجد الاحمدي.