كشف نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة ببلدية الكويت المهندس عبدالله عمادي النقاب عن مشروع إنشاء الخرائط الرقمية لدولة الكويت الذي يساهم بدرجة كبيرة في عمليات التخطيط العمراني والمخططات الهيكلية المستقبلية.

وأكد ان المشروع يهدف الى توفير خرائط طبوغرافية رقمية بدقة عالية للمناطق السكنية والزراعية وخرائط تصورية بدقة متوسطة لباقي مناطق الكويت بالاضافة الى توفير نماذج الارتفاع الرقمي D.T.M وتوفير المخططات الرقمية.

ولفت عمادى إلى ان التصوير الجوي يساهم في رسم الخرائط بأنواعها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات للمناطق المستحدثة إلى جانب كونه يسهل التحكم في المعلومات فضلا عن إنجاز المعاملات باسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة المساحة المهندس ياسين الياسين أن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في إعداد وتجهيز خرائط رقمية عالية الجودة من خلال المصورات الجوية ذات الدقة العالية وذلك لتمثيل المظاهر الطبوغرافية على سطح الأرض لمتطلبات بلدية الكويت للمناطق السكنية والزراعية إلى جانب الاعتماد على النقاط الأرضية المرجعية وفق نظام الإحداثيات الخاصة بالبلدية.

وأشار ان نظام العمل بالمشروع قائم على محورين رئيسين يتمركز اولهما في عمل تصوير جوى بدقة 15 سم للمناطق السكنية والزراعية أما المحور الثاني يمكن تصوير جوى بدقة 30 سم للمناطق غير السكنية.

وأضاف الياسين أن أهمية التصوير الجوي تكمن في انشاء وتحديث الخرائط الطبوغرافية والكنتورية والخرائط التفصيلية وخرائط الخدمات التي تساهم بدرجة كبيرة في عمليات التخطيط العمراني والمخططات الهيكلية المستقبلية، كما يساهم في رسم الخرائط بأنواعها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات للمناطق المستحدثة، مضيفاً بانه يستخدم في عمل تقارير خاصة للادارة القانونية لكافة الظواهر الموجودة على سطح الأرض وذلك لاستخدامها بقضايا ملكية الأراضي وقانون حجية المصورات الجوية.

واستطرد الياسين قائلاً انه يساهم أيضاً في عمليات حساب المساحات والأبعاد والارتفاعات للأراضي وباحداثيات تطابق أرض الواقع وتوفيرها لكافة الجهات الطالبة لها (ادارات البلدية والوزارات والشركات وطلبة الجامعة) والتي تساعد على التخطيط العمراني لمناطق الدولة وعمل خرائط حديثة.

بدورها قالت مراقب الخرائط والمحفوظات بإدارة المساحة هدي الدابي أن المقاول المنفذ يقوم برصد وقياس الأرضية الخاصة بالمصوارت الجوية فضلا عن التصوير الجوي بدقة 15 سم و30سم وفق مناطق العمل المبينة.