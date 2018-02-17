عمرو دياب في السعودية الشهر المقبل

أعلنت صفحة “فعاليات جدة” عبر “تويتر” عن اقامة حفل للفنان المصري عمرو دياب للمرة الاولى في المملكة العربية السعودية تشهده مدينة جدة تحديدا، وذكرت ان الحفل سيقام خلال مارس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وانه تم استكمال التصاريح المطلوبة للحفل. ايضا سيقام في المكان عينه حفلان اخران للفنانين محمد حماقي وتامر حسني. يذكر ان دياب يجهز لتصوير فيلم سينمائي يعود به للتمثيل بعد غياب سنوات طويلة، ويشاركه نخبة من ألمع نجوم الدراما ويخرجه طارق العريان.