كتب – فالح العنزي:

دشن الفنان المصري عمر واكد افتتاح الدورة الاولى لملتقى “الفن السابع” الذي اطلقته “الفرقة السينمائية الاولى” في الكويت بحضور عدد كبير من المهتمين بالفن السابع، تتقدمهم رئيس ومؤسس الفرقة والملتقى الشيخة انتصار سالم العلي، المخرج رمضان خسروه، الدكتور علي العنزي، الدكتور فهد العبدالمحسن، المخرج رسول صغير والكاتب رازي الشطي، وممثلو وسائل الاعلام المحلية، ليشهد الجميع على ولادة رغبة صادقة وحقيقية لاعادة صناعة السينما الحقيقية في الكويت والمنطقة.

واكد واكد فخره بالثقة التي حظي بها من قبل “الفرقة السينمائية الاولى”، وبان يكون جزءا من هذه الاسرة، فهو كان ولا يزال يتطلع للسينما ويسعى لتقديم ما اكتسبه من خبرة في مشواره الفني، حتى يرى نجوما في سماء الفن الخليجي والعربي والعالمي ايضا.

واعترف واكد بانه لم يكن يملك معلومات كافية عن صناعة السينما الكويتية، لكن بعد تلبية الدعوة واطلاعه على تجارب سينمائية للمخرج خسروه وجدها فعلا افلاما تستحق المنافسة.

وكانت شارة البداية بكلمة لمدير “الفرقة السينمائية الاولى” ومدير الملتقى المخرج رمضان خسروه، اكد خلالها على ان شركة “اللؤلؤة” ممثلة بالفرقة السينمائية الاولى هي من يقود الحراك السينمائي في الكويت، لايمان مؤسستها الشيخة انتصار سالم العلي، وقناعتها بان صناعة السينما لا يمكن ان تكتمل بتقديم الافلام فقط، وانما الامر يتوقف ايضا على تحريك جميع الجوانب التي هي على تماس مباشر مع السينما وتتألف من ثقافة ومواهب وادب ونقد، لذلك حرصنا على ان نسير في طرق موازية لصناعة الافلام مثل تنظيم الورش، واستقطاب فنانين من الخارج لهم باع كبير في السينما، ومن هنا ولدت فكرة اطلاق الدورة الاولى من ملتقى “الفن السابع” السينمائي.

وتمنى خسروه ان يتشارك الجميع من خلال الملتقى الذي سيقام شهريا في المساهمة بنشر الوعي السينمائي وتبادل الخبرات المختلفة، التي يقدمها المشتغلون في الحقل السينمائي وتقديم تجاربهم وايضا التعريف بنتاج المنتسبين للفرقة السينمائية الاولى.

من جانبها جددت مؤسس ورئيس “الفرقة السينمائية الاولى” الشيخة انتصار سالم العلي قناعتها بأن الكويت تعتبر أرضا خصبة مؤهلة لصناعة سينمائية كاملة خصوصاً في البنية التحتية الجيدة، وان هذه الثقة تأكدت بعد تجربة انتاج فيلم “حبيب الارض”، مشيرة الى ان المرحلة المقبلة تحتاج للتركيز بصورة اكبر ما دفع القائمين على “الفرقة السينمائية الاولى” الى وضع القواعد والاسس وتشييد كيان يحتوي صناعة السينما.

واكدت العلي: “بمرور الوقت استوعب الغالبية ما كنا نتطلع اليه، واليوم نحن بصدد مجموعة من المشاريع الجديدة، مثل الورش التي يشارك بها مجموعة مميزة من المواهب، ما يعكس الثقة التي تحظى بها “الفرقة السينمائية الاولى” ، ولا شك اننا بحاجة الى اراء النقاد والصحافيين حتى نمضي نحو تحقيق حلمنا، بان تصبح الكويت نواة لصناعة السينما بالخليج، مشيرة الى انها تحرص دوما على ضرورة ابراز الجانب الإنساني في الشخصية الكويتية، مثلما فعلت في فيلم “حبيب الارض” للمخرج رمضان خسروه.

موضحة بانها عندما انتجت فيلم “سرب الحمام” لم يكن الهدف ابدا التنكيل بأحد او الانتقام منه، وانما الارتقاء والالتقاء وتقديم تجربة من الولاء وصمود الكويتيين.

ومن المداخلات اشاد الفنان والدكتور فهد العبدالمحسن بجرأة الشيخة انتصار واصرارها للدخول على خط السينما مع المخرج رمضان خسروه وشباب “الفرقة السينمائية الاولى” ومنح الجميع فرصاً حقيقية.

بدوره ثمن الدكتور والناقد علي العنزي جهود الشيخة انتصار والمخرج خسروه ودوريهما في تقديم تجارب سينمائية مستحقة.

وضم المخرج والفنان رسول صغير صوته لمن سبقوه وقال: قبل خمس سنوات تعرفت على المخرج رمضان خسروه والكاتب رازي الشطي كان يراودهما حلم وبعد فترة التقيتهما في مقر “الفرقة السينمائية الاولى”، خلال التحضير لفيلم “سرب الحمام” ولمست صدق مشاعرهما واحلامها وطموحهما.