عمر الطبطبائي: تعديل اللائحة الداخلية حتمي لتفعيل أداة السؤال البرلماني

انتقد النائب عمر الطبطبائي آلية مناقشة الاسئلة البرلمانية في قاعة عبدالله السالم بسبب القصور وعدم تعديل اللائحة الداخلية في هذا الشان، لان الاجابة عن بعض الاسئلة قد تستغرق اكثر من سنة، متمنياً من وزير الاشغال حسام الرومي بالتحقيق في ملف قطاع المشاريع الانشائية في الوزارة قبل التقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات هذا القطاع على المال العام.

وقال الطبطبائي: هناك من يتساءل “اين نواب الامة” وينتقدون عدم الاهتمام بمتابعة الاسئلة البرلمانية التي يوجهونها للحكومة؟، وانا أقول لهم ان الاسباب تكمن في اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تحتاج الى التعديل فمن غير المعقول الرد على سؤال برلماني بعد مرور سنة او اكثر، موضحاً ان هناك من يستفيد من جمود المجلس سواء من الحكومة او البرلمان بسبب اللائحة الداخلية.

واضاف الطبطبائي: هناك الكثير من الأجوبة غير المنطقية التي تصلنا على اسئلتنا، وسبق ان استفسرت عن عقد لدى وزارة الاشغال فجاءت الاجابة تفيد بأن توقيع العقد في سنة ٢٠١٦ وتسلم المشروع في ٢٠١٣!

وهذا الامر تكرر اكثر من مرة في كذا مشروع فهل يعقل؟

وضرب الكثير من الأمثلة على ذلك، لاسيما المشاريع التي تعتبر منتهية ومنجزة بحسب الجداول الزمنية لها وقال: للاسف هي غير ذلك، لاسيما ان نسبة الإنجاز فيها غير منطقية مقارنة بمدة العقد، وهناك لعب في موضوع الأوامر التغييرية والمواد البديلة.

واكد الطبطبائي ان على الوزير ان يعي ما يدور من تحته في وزارة الإشعال، وان قطاع المشاريع الانشائية يحتاج الى تحقيق وغربلة بسبب التعدي على المال العام، واستغرب كم الاتصالات التي ترده من قبل بعض القياديين في الوزارة للجلوس والتفاهم معهم، مبيناً انه ليس ممن يعقد اتفاقات وتفاهمات.

وقال الطبطبائي: لو ان قطاع المشاريع الانشائية ناجح لما تولى المشاريع الديوان الاميري، وهذا اكبر الأدلة على فشل القطاع، مطالباً وزير الاشعال حسام الرومي بفتح ملف قطاع المشاريع الانشائية وتشكيل لجنة تحقيق وزارية قبل ان تشكل لجنة تحقيق برلمانية تجاه تجاوزات