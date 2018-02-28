عمر الطبطبائي: سنطلب جلسة خاصة لبحث تراجع الحريات

أعلن النائب عمر الطبطبائي أنه سيطلب عقد جلسة خاصة لبحث الحريات وتراجعها مؤكدا أن رده سيكون قاسيا على الحكومة أو رئيسها إن لم تحضر الجلسة وأن الطلب سيكون بالتنسيق مع الحكومة والمجلس

وقال الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين امس إن الكويت تميزت بحرية الكلمة وأول سلاح استخدم لمقاومة الغزو العراقي كان الكلمة مستذكرا الشهيدة سناء الفودري التي رفضت الغزو العراقي بالكلمة كذلك المجموعة التي شكلت لمقاومة الغزو العراقي بدأت بنشر المنشورات .

وذكر الطبطبائي: أن قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والنقل الفضائي بها عبارات مطاطية يمكن استخدامها للتضييق على الحريات وتقدمت بتعديلات على هذه القوانين وقانون الجزاء الذي صدر عام 1960 برفع الغرامة المالية على السب والشتم وإلغاء عقوبة السجن لمحاربة كل من يحاول طمس الهوية الكويتية لافتا إلى أن قانون الجزاء تم اقراره في عهد لم يكن لدينا سوى الاعلام الحكومي.

وأفاد أن تعديلات قانون المطبوعات غريبة عجيبة منها حظر تداول اخبار تضر بالاقتصاد مشيرا الى ان احدى الصحف نشرت خبر نقلا عن وكالة فيتش التي تتعامل معها الكويت يتعلق بالاقتصاد الكويتي وأنه سيتعرض لهزة بعد عشر سنوات وتساءل كيف نأمن عدم معاقبة وسيلة الاعلام التي تنشر اخبار الوكالة والقانون لدينا يمنع نشر اخبار تقود الى زعزعة الاقتصاد مؤكدت ان حقوق حرية التعبير أصبحت مقيدة لدينا

وعبر عن اسفه لما اسماه بـ ” تفصيل” العقوبات على المغردين بسبب كلمة او رأي او اعادة تغريدة مع انه يجب الا نقتل الكلمة مطالب بتعديل قانون الجزاء حتى نمنع سجن أصحاب الرأي وقال أننا لا نقبل بقلة الأدب ومس الكرامات وفي الوقت نفسه لا نقبل طمس الهوية الكويتية التي عرفت بحرية الرأي والحكومة تتباهى بحرية الراي التي اصبحت مفقودة راهنا .