عملة إلكترونية تقفز للمرتبة السادسة بمكاسب 105%

تمكنت عملة “إن.أي.أو” الإلكترونية من أن تصبح سادس أكبر عملة إلكترونية من حيث القيمة السوقية، بعد أن تجاوزت قيمتها عملة “الكاردانو” التي تراجعت للمركز لسابع.

وعلى الرغم أن أداء العملة متراجع في الوقت الحالي نتيجة الانخفاض الذي يخيم على أداء معظم العملات الإلكترونية، فإنها ارتفعت منذ جلسة 6 فبراير بنحو 104.5%.

وجلسة 6 فبراير هي التي شهدت تراجعاً حاداً في أداء معظم العملات الإلكترونية، حيث انخفضت البيتكوين أدنى مستوى 7000 دولار، وجاء ذلك بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم العالمية.وذلك وفقا لما اورد موقع “مباشر”.

ومنذ تلك الفترة ولم تتمكن العملات الإلكترونية من استعادة مستوياتها التي أحرزتها في بداية العام الجاري، حيث شدد المسؤولون في عدد من الدول على تعاملاتها، وأعلنت جهات تنظيمية عن بدء مراقبة أدائها.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت غرينتش، امس هبطت عملة الـ”إن.أي.أو” بنحو 5.6% إلى 134.57 دولار، عبر قيمة سوقية 8.7 مليار دولار.

ورغم مكاسب العملة القوية خلال الشهر الجاري، فإن أعلى مستوى في تاريخها جاء في جلسة 15 يناير الماضي عند 194 دولاراً. وعملة الـ”إن.أي.أو” هي جزء من نشاط شركة تحمل الاسم نفسه، تعمل في مجال تكنولوجيا “البلوك تشين” والهوية الرقمية لرقمنة الأصول.

تأسست الشركة في 2014، لكنها بدأت العمل بشكل فعلي في 2015، وتتخذ من الصين مقراً لها.