كتب – محمود شندي:

عاد المؤشر السعري لبورصة الكويت الى التراجع من جديد خلال اولى جلسات الاسبوع بواقع 40 نقطة ليستقر عند مستوى 6767.5 نقطة وذلك عقب سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الجلسات الماضية ، وجاءت التراجعات نتيجة الضغوط القوية التي تعرضت لها الاسهم القيادية وخصوصا في القطاع المصرفي بعد ان حققت اسهمها ارتفاعات سوقية كبيرة ، بالاضافة الى الضغوط التي تعرضت لها بعض الاسهم الرخيصة والمضاربية .

وخسر المؤشر السعري للسوق حاجز 6800 نقطة امس نتيجة الضغوط البيعية القوية وعمليات جنى الارباح التي تعرضت لها معظم الاسهم سواء القيادية او الرخيصة بعد ان شهدت ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية وبصورة كبيرة، وبعد ان حققت معظم الاسهم قفزات سعرية حيث كان لابد من عملية جنى أرباح سريعة لالتقاط الانفاس من اجل اعادة التاسيس عند مستويات سعرية جديدة بعد سلسلة الارتفاعات .

واتسمت الجلسة بالفتور وغياب المحفزات والرغبة الشرائية وهو ما انعكس على معدلات السيولة التي استمرت عن مستوياتها السابقة عند 11 مليون دينار وهو مستوى يعتبر متدني ولايعطى اشارة الى وجود محفزات شرائية لاسيما ان حالة غياب الطلبات الشرائية والحركة النشطة عقب عطلات الاعياد الوطنية ، كما يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تراجع معظم الاسواق المالية الخليجية .

ومن الواضح ان السوق يشهد حالة من الترقب للعديد من الاحداث خلال الفترة المقبلة وهو ما يدفع المتداولين الى الاحجام عن الشراء حتى تتضح الصورة كاملة في شهر مارس الجاري فيما يخص عملية تقسيم السوق وبداية عمل المرحلة الثانية من التطويروالتي ستعمل على تقسيم الشركات الى 3 اسواق وعقب ذلك قد نجد نشاطا من بعض الشركات لاسيما التي ستدخل في سوق المزادات من اجل الدخول في السوق الرئيسي.

وشهدت الاسهم القيادية حركة من النشاط والزخم خلال الفترة الماضية استباقا لاعلان فوتسي راسل عن الشركات المرشحة للدخول في المؤشر خلال شهر مارس الجاري قبل الانطلاق الفعلي للمؤشر في نوفمبر المقبل حيث تسعى بعض المحافظ والصناديق الى تجميع تلك الاسهم قبل انطلاق المؤشر للاستفادة من مستويات السعرية للاحتفاظ بالاسهم او تحقيق هوامش ربحية.

ويترقب المتداولون التوزيعات المالية لارباح البنوك التي ستلعب دورا مؤثرا على مسارالسوق خلال الفترة المقبلة لاسيما وان المصارف نجحت في تحقيق نموا في ارباحها المالية حيث حقق بنك الكويت الوطني أعلى الأرباح بين الشركات التي اعلنت عن نتائجها المالية حيث بلغت أرباحه بالربع الرابع من 2017 نحو 84 مليون دينار، وسجل أرباحاً بقيمة 322.36 مليون دينار في العام الماضي .

ومازالت مشكلة انطلاق صانع السوق يمثل ازمة في السوق لاسيما عقب صدرو بعض الفتاوى بمخالفة اعمال صانع السوق لاعمال الشريعة حيث يمثل هذه الموضوع عائقا جديدا في طريقة انطلاق صناع السوق للعمل في البورصة خلال الفترة المقبلة بعد ان كان مشروع صانع السوق من اهم ادوات التطوير في السوق.

وأنهت المؤشرات جلسة الأحد متراجعة بشكل جماعي، حيث هبط السعري 0.59% إلى النقطة 6767.54 خاسراً 40.36 نقطة، كما انخفض الوزني وكويت 15 بنسبة 0.14% و0.09% على الترتيب وهبطت مؤشرات 7 قطاعات يتصدرها الخدمات المالية بنسبة 2.13% بضغط من انخفاض عدة أسهم يتقدمها بيت الاستثمار الخليجي الذي تصدر تراجعات البورصة بواقع 20%، وذلك عقب عودته للتداول .

وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات بنهاية اليوم يتصدرها النفط والغاز بنسبة 1.13% مدفوعاً بصعود 4 أسهم بالقطاع يتصدرها آبــار بنحو 9.25% وارتفعت سيولة البورصة 0.3% إلى 11.2 مليون دينار مقابل 11.17 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما تراجعت أحجام التداول 1.8% إلى 79.87 مليون سهم مقابل 81.34 مليون سهم يوم الخميس الماضي وحقق سهم الكويت الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.84 مليون دينار مرتفعاً 0.13%، فيما تصدر سهم الخليجي الكميات بعد عودته للتداول بنحو 11.33 مليون سهم بقيمة 211 ألف دينار.