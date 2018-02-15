عمومية “دانة الصفاة” تقر تخفيض رأس المال إلى 14 مليون دينار

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة دانة الصفاة الغذائية “دانة” الدفعة النهائية لصفقة بيع شركة “أف آند بي لبنان” وفقاً للعقود التي أبرمتها الشركة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل أقرت الجمعية العمومية التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 75 في المئة، مقترحات مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 48.48 في المئة (البالغ 28.87 مليون دينار إلى 14.87 مليون).

وقدرت الشركة بحسب ما تم إقراره حجم التخفيض في رأس المال بـ14 مليون دينار وذلك من خلال إلغاء 140 مليون سهم من أسهم دانة الصفاة وذلك ما سيتم توزيعه نقداً على المساهمين وفقاً لمعايير واضحة وشفافة.

وفي ظل ما تم اعتماده سترد الشركة الى المساهمين تلك المبالغ، وفقاً لحصة كل طرف من المساهمين وبما يتوافق مع سجلات المساهمين بتاريخ الاستحقاق المحدد بعد 30 يوم عمل من انعقاد الجمعية.

ووافقت الجمعية العمومية تعديلاً على نص المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 6 من النظام الأساسي بشأن رأس المال الذي سيشهد تخفيضاً.

وناقشت الجمعية العمومية العادية التي ترأسها رئيس مجلس الإدارة مالك معرفي بحضور الرئيس التنفيذي للشركة مشعل الجاركي بنداً واحداً بشأن موقف الدفعة النهائية بشأن هذه الصفقة، الامر الذي تهتم الشركة بمواكبته وفقاً للضوابط المتبعة في هذا الخصوص.

ووافقت الجمعية العمومية على إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2017 والبالغة 957.5 الف دينار، وذلك عن طريق استخدام كامل مبلغ الاحتياطي الاختياري والبالغ 14 الف دينار.