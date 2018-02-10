قامت شركة مجموعة الاوراق المالية نيابة عن نفسها وعن مجموعة من عملائها وبعض ملاك اسهم شركة الاتصالات المتنقلة “زين” والتي تمثل ملكيتهم نسبة تفوق 10٪ من رأس مال الشركة بتوجيه طلب الى شركة الاتصالات المتنقلة “زين” لعقد جمعية عمومية عادية للشركة حسب المادة 206 من قانون الشركات وذلك لمناقشة البند التالي:

“مناقشة قرارات مجلس ادارة الشركة بشأن عمليات البيع التي تمت على اسهم الشركة والاسس التي تم على بنائها اتخاذ هذه القرارات وما اذا تمت مراعاة الحوكة وعدم تعارض المصالح لاشخاص اعضاء مجلس الادارة وممثليهم حين اتخاذها وما اذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا”.

وسيتم عقد الجمعية العمومية غداً الاثنين الموافق 12/2/2017 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وذلك في المقر الرئيسي لشركة الاتصالات المتنقلة “زين” الكائن في منطقة الشويخ.

واستعرضت مجموعة الاوراق المالية الوقائع التالية:

في تاريخ 12 مارس 2017 تم انتخاب 7 أعضاء لمجلس ادارة الشركة بالتصويت وتم تعيين عضو واحد ممثلاً للهيئة العامة للاستثمار والتي تعتبر المالك الاكبر في الشركة بنسبة 24٫608٪ من رأس مال الشركة وتليها من حيث الملكية جهة تمتلك نسبة 12٫16٪ في رأس مال الشركة حسب الافصاحات المعلنة على موقع بورصة الكويت ويرتبط بهذه الجهة اعضاء مجلس الادارة السبعة المنتخبين الذين تربطهم صلة قرابة.

في تاريخ 10 اغسطس 2017 اعلنت شركة الاتصالات المتنقلة “زين” على موقع بورصة الكويت عن توقيع الشركة اتفاقية لبيع 9٫84٪ من اسهم الخزينة الى الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” بسعر 600 فلس للسهم الواحد.

في تاريخ 26 اكتوبر 2017 اعلنت ثاني اكبر جهة مالكة مفصحة عن ملكيتها على موقع بورصة الكويت عن توقيع اتفاقية بيع 12٫063٪ من حصتها في رأس مال الشركة الى نفس الطرف المشتري لاسهم الخزينة وهي الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” وذلك بسعر 781 فلس للسهم الواحد.

في تاريخ 18/9/2017 و14/11/2017 تم تبديل 5 اعضاء لمجلس الادارة وتعيين 5 اعضاء اخرين غير كويتيي الجنسية.

وعليه سيقوم المساهمون بالاستماع الى رأي مجلس الادارة بما يخص بند جدول الاعمال المذكور اعلاه.