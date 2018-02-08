طلال السعيد

المؤسف حقاً في منطقة الجهراء الصحية ان كل مسؤول، أو طبيب فيها، أو ينقل اليها أو يتم تعيينه مباشرة في المنطقة يصاب بعمى الألوان ثم يفقد القدرة على التمييز وينسى انه يتعامل مع بشر، ويجب أن يكون تعامله بإنسانية مع الحالات، فهو يبحث عن الاسم فقط، وهذا لن يجده في منطقتنا، فالأغلبية فيها هم ناس بسطاء لا يستفيد منهم المسؤول على المستوى الشخصي، ولا تنفعه علاقته فيهم، وتلك علة العلل، فالطبيب الوافد يبحث عن الاستفادة الشخصية، وأقلها الهدايا الثمينة أما المسؤول المواطن فيبحث عن الواسطة، وكل هذا معدوم عند الأغلبية من سكان المنطقة لذلك يصابون بعمى الألوان وفقدان القدرة على التمييز، فيصبح همهم البحث عن النقل قبل فوات الأوان، وليس الإبداع في مجال عملهم، والى أن يأتي النقل يذهب أهل المنطقة ضحايا المنقولين تأديبيا الى منطقتنا، والمغضوب عليهم والأطباء الجدد فما ان يتميز أحدهم إلا ويتم نقله بعد ان تتم التجربة بنا، ولا نعرف إلى متى تستمر هذه المعاناة؟ فبالامس سيدة فاضلة توفيت ولَم يبلغ ذووها بوفاتها حتى جاؤوا لزيارتها فاكتشفوا انها توفيت وسوف تعدّي هذه الحكاية كما عدّت حكايات اخرى كثيرة، فقد كان جزاء طبيب عندنا تسبب بوفاة مريض خصم أسبوع من راتبه فقط لا غير! واخر سلموه جواز سفره ليهرب الى بلده بعد وفاة مواطن بسبب التشخيص الخاطئ، هذا خلاف اصحاب الشهادات المزورة والصيادلة الذين لا يخدمون احداً الا أبناء جنسيتهم فقط، ولهم صولات وجولات في تهريب الأدوية وبيعها!

أما الادارة فأقل مايقال عنها إنها فاشلة جدا، وليس هناك محاولات جادة لتطوير الأداء الفني والاداري على حد سواء فلايزال الفراش الآسيوي سيد الموقف فهو الذي يأتي بالملف ويدخلك على الطبيب، ويبتسم، لكن بعد ان يقبض!

أما الغرف المغلقة فحدث عنها ولاحرج، فالأطباء يتمترسون خلف القرار المعيب الذي يحذر من المساس بالطبيب تحت طائلة القانون فيغلقون غرفهم على أنفسهم ولا يسمحون لأحد بالدخول عليهم ولا حتى قرع الباب، وليس لأحد عليهم سلطان فلا يوجد مَسؤول يتفقد في وقت الذروة نهائيا أما الفراش الآسيوي فهو الحل المريح وله طريقته الخاصة بتسهيل الأمور، والادهى والامر الاستشاريين الكويتيين، فهؤلاء لهم وجهان مختلفان ففي عيادة احدهم الخاصة وجه وفي مستشفى الحكومة وجه اخر مختلف، وعليك انت ان تختار اَي الوجهين تريد، فالفرق خمسة وثلاثين ديناراً تدفعها لعيادته!

تلك هي أسباب عمى الألوان وعدم القدرة على التمييز، فهل لدى الوزارة حل لهذه المشكلة؟ أما الرسوم فلا يزال الوافد عندنا معفى من الرسوم نهائيا، ويصرف له الدواء الذي لا يصرف الا للمواطنين أما كيف يتم ذلك فإنها الفوضى بغياب الرقابة الحقيقية … زين.