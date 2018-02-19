“عنتر وعبلة” أول أوبرا عربية بالسعودية

أعلنت شركة «تايم» المنظمة للفعاليات الفنية بالسعودية مع الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم أول عرض أوبرا في السعودية باللغة العربية ، وذلك يومي 23 و 24 فبراير الجاري على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وتقام الفعالية التي تأتي بعنوان «أوبرا عنتر وعبلة» برعاية من الهيئة العامة للترفيه. ويستعيد هذا العرض الأوبرالي قصة «عنتر وعبلة» من بطون التاريخ العربي، ويقدمها بحلة فريدة يمتزج فيها الشعر الفصيح والحوار البليغ مع التأليف الأوركسترالي وتقنيات الأداء الأوبرالي.

يذكر ان المملكة العربية السعودية تشهد في الاشهر الماضية نشاطا فنيا واضحا، يضم حفلات غنائية خليجية وعربية واجنبية وعروض مسرحية ومهرجانات فضلا عن انتظار افتتاح دور السينما في الاسابيع القليلة المقبلة.