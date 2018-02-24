“عنتر وعبلة” والجاز بالسعودية للمرة الأولى

بدأ الجمعة عرض أول “أوبرا” بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان “عنتر وعبلة”، في تظاهرة شهدت نفاد التذاكر في أوّل أيام العرض، كما توافد السعوديون على أول مهرجان لموسيقى الجاز يشهده البلد.

ويأتي عرض الأوبرا الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه على مدار يومين في العاصمة الرياض بعد إعلان المملكة البدء في بناء دار للأوبرا، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. وأعلنت شركة “تايم” المنظمة للعرض عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نفاد تذاكر أول أيام العرض، في مؤشر يدل على الإقبال الجماهيري الواسع الذي حظي به.

وكتبت الشركة “نفدت تذاكر العائلات لأوبرا عنتر وعبلة”، كما نشرت صورا من العرض قائلة “في أوبرا عنتر وعبلة، الأذنُ تطرب لِما تسمع والعين تس بما ترى.. تجسد الموسيقى فيها قصة من التاريخ”.

ونشر مغرّدون حضروا العرض صورا ومقاطع فيديو عبر “تويتر”، واصفين إياه بأنه “فن راق كانوا متعطشين له”.

وفي سياق مواز، تدفق سعوديون وأجانب على مهرجان “الجاز” في الرياض، وغنى الجمهور عندما أدى الفنان اللبناني شادي ناشف أغنية “هوتيل كاليفورنيا” لفرقة “إيغلز” الأميركية، في لحظة غير معتادة في المملكة.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه أنها ستنظم أكثر من خمسة آلاف عرض ومهرجان وحفل خلال العام الجاري، وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

وقررت السعودية يوم 11 ديسمبر الماضي السماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المرتقب بدء افتتاح قاعات للسينما في مارس المقبل.