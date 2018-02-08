بيروت – “السياسة”:

انعكس الانفراج الرئاسي الذي تم تحقيقه بعد “اجتماع بعبدا”، أجواء إيجابية خلال جلسة الحكومة التي عقدت في القصر الجمهوري، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وشهدت الجلسة إقرار اعتمادات مالية بمئات ملايين الدولارات لعدد من المشروعات، هي الأكبر التي يصار إلى اعتمادها، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.

وشكل مجلس الوزراء لجنة لدرس المخطط التوجيهي لتوسيع مطار الحريري الدولي والمباشرة بتنفيذ المرحلة الملحة منه بكلفة تقديرية تبلغ 200 مليون دولار، في وقت قاطع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الجلسة احتجاجاً على عدم إدراج قضية المعلمين على جدول أعمال الجلسة.

وكان عون استبق جلسة الحكومة بالتوقيع على مراسيم ترقية الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك.

واعتبر عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن “ما حصل أخيراً حالة استثنائية تمت معالجتها حفاظاً على الوحدة الوطنية ومن ضمن الدستور والقوانين”.

وقال “نواصل الاتصالات لمنع الأطماع الإسرائيلية في الأراضي والمياه وسنواجه أي اعتداء عليهما”، داعياً مجلس الوزراء للإسراع في مناقشة الموازنة وإنجاز التحضيرات اللازمة للمؤتمرات الثلاثة في روما وباريس وبروكسيل.

وأكد حق لبنان في ممارسة سيادته على أرضه ومياهه ورفض أي اعتداء عليهما، مشيراً إلى أن “الاتصالات جارية عبر الأمم المتحدة والدول الصديقة لمعالجة هذا الموضوع بالطرق الديبلوماسية”.

من جهته، أكد الحريري أن “القوى السياسية مهما اختلفت فيما بينها تقف موحدة لمواجهة التحدي الإسرائيلي المتمثل راهناً بالجدار وادعاء ملكية البلوك 9”.

وقال “اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات تدعم استقلال لبنان وحقه بالدفاع عن أرضه ونعمل مع الدول الصديقة لمعالجة الأطماع الإسرائيلية ونأمل أن نصل إلى نقاط إيجابية”، مضيفاً “يتحرك الرئيس وأنا وبري ووزير الخارجية في اتجاهات عدة، نأمل في أن تظهر نتائجها تباعاً”.

وواصلت إسرائيل أمس، بناء الجدار الإسمنتي مقابل رأس الناقورة وعند الخط البحري للمنطقة المتنازع عليها، في وقت سجل استنفار للجيش اللبناني وفي الجانب الإسرائيلي، حيث شهدت المنطقة حركة ناشطة لآليات إسرائيلية.

في غضون ذلك، قام نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد، الذي يزور لبنان لتهدئة التوتر بينه وبين إسرائيل، بجولة عند الحدود الدولية، يرافقه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وقائد قوات “اليونيفيل”، حيث باشرت إسرائيل ببناء الجدار.

إلى ذلك، كشف وزير النقل والأشغال يوسف فينيانوس عن نية الوزارة إنشاء مرفأ تجاري وللترانزيت في الناقورة، مع الأخذ بعين الاعتبار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن وزارته تسعى لإحياء العمران في القرى المحاذية للكيان المعادي، وبما يحول مرفأ الناقورة إلى مرفق دولي.

في سياق متصل، حذر “لقاء الجمهورية”، الذي اجتمع برئاسة الرئيس ميشال سليمان، من خطورة التهديدات الإسرائيلية المتكررة والمتعددة الجوانب تجاه لبنان، داعياً جميع القوى إلى أخذ تهديدات العدو على محمل الجد والتعامل مع هذه التهديدات بكثير من الحزم والوعي والحكمة.