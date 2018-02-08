– البدر: مستعدون لدراسة مشاريع تنموية أعدها لبنان

– الجسر: لا يوجد قطاع في لبنان إلا وتسهم الكويت في تمويله

بيروت – كونا: اعرب الرئيس اللبناني ميشال عون امس عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الكويت للبنان وشعبه بتوجيه من سمو الامير الشيخ صباح الاحمد.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان عون اكد خلال استقباله المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر ان “المشاريع التي ستنفذ بتمويل من الصندوق دليل اخر على العلاقات الاخوية التي تربط لبنان والكويت والتي تزداد تجذرا”.

وتوجه بالشكر لسمو امير الكويت على اعطائه التوجيهات للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل المشاريع الانمائية في لبنان معربا عن التقدير لسمو الامير “الذي يحرص في كل مرة على تأكيد محبته للشعب اللبناني ودور لبنان في محيطه والعالم”. ونقل البيان عن البدر استعداد الصندوق لدراسة المشاريع التنموية التي اعدها لبنان والتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار.

وقال البدر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء “خلال زيارة الرئيس عون الى الكويت كانت هناك توصية من سمو امير البلاد لمتابعة المشاريع التي يعمل الصندوق الكويتي على تنفيذها في لبنان”.

واضاف انه اكد خلال لقائه الرئيس اللبناني ان العمل جار لمتابعة المشاريع وخاصة مشروعي مركز العبودية الحدودي (شمال لبنان) المعني بتنظيم وادارة حركة دخول وخروج المسافرين والنازحين ومشروع صرف المياه الصحي في منطقة الشوف. كما تطرق الى مشروعي طريق (جعيتا – فاريا) واعادة تأهيل (اهراءات القمح ) في ميناء بيروت الذي كان من اوائل المشاريع التي مولها الصندوق في لبنان اواخر ستينيات القرن الماضي ثم دعمها في اعوام لاحقة.

وحول المشاريع المستقبلية التي سيمولها الصندوق اشار الى مشروع (سد بسري) لمياه الشفة بين منطقتي الشوف (جبل لبنان) وجزين (جنوب لبنان) ستوقع اتفاقيته لاحقا. من جانبه قال رئيس مجلس الانماء والاعمار اللبناني نبيل الجسر في تصريح للصحافيين انه لا يوجد قطاع في لبنان الا وتسهم الكويت في تمويله مؤكدا الاستجابة الكويتية الدائمة لمساعدة لبنان في مشاريعه الانمائية.

واضاف ان الصندوق الكويتي سيقوم بتمويل طريق (جعيتا – فاريا) خصوصا التقاطعات الرئيسة الخطرة بأكملها فضلا عن استعداده لاعادة تأهيل اهراءات القمح التي سبق ان مول بناءها منذ عقود.

وحضر اللقاء بالاضافة الى البدر والجسر سفير الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي والمدير الاقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي عبد الله الصقر.

من جانب اخر وقع “الصندوق الكويتي” اتفاقية قرض مع لبنان بقيمة 15 مليون دينار ” ما يعادل 50 مليون دولار أميركي”، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إنشاء منظومتين للصرف الصحي في منطقة الشوف في جبل لبنان وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة في المنطقة.

ويتكون المشروع من إنشاء محطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثلاثية وذلك بما يشمل تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية اللازمة . وتبلغ القدرة الاستيعابية لإحدى هاتين المحطتين حوالي 10 آلاف متر مكعب يومياً وهي مخصصة لخدمة 7 قرى والأخرى بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 26 ألف متر مكعب يومياً وذلك لخدمة 13 قرية.

كما وقع الصندوق الكويتي مع لبنان ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان اتفاقية منحة بمليون و500 الف دولار لتمويل المرحلة الثانية من مشروع مركز العبودية الحدودي في شمال لبنان وذلك من رصيد منحة الصندوق الاولى المخصصة للاسهام في العون الانساني للشعب السوري.

ويهدف المشروع الى دعم جهود الحكومة اللبنانية في تحسين قدرات ادارة الهجرة والحدود وتعزيز الامن لمكافحة الجرائم الحدودية مع ضمان السلاسة في ادارة حركة المهاجرين.

واذ كانت المرحلة الاولى من المشروع اشتملت على انشاء قاعة للوصول فان المرحلة الثانية تشمل انشاء قاعة للمغادرين بحيث تتوافر التسهيلات اللازمة في المركز لتنظيم وادارة حركة دخول وخروج المسافرين واللاجئين.

ووقع اتفاقيتي القرض والمنحة نيابة عن لبنان رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر ونيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير عبدالوهاب البدر.

فيما وقع على اتفاقية المنحة نيابة عن المنظمة الدولية للهجرة مدير مكتب المنطمة في لبنان فوزي الزيود.