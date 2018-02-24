عياد أعاد ذكريات الزمن الجميل للغناء العربي

كتب – مفرح حجاب:

ليلة الموسيقى العربية بامتياز تلك التي قدمها الفنان الأردني خالد عياد على مسرح عبدالحسين عبدالرضا، وحملت عنواناً يتناسب مع ما تضمنته هذه الليلة من أنغام “حديث المشاعر بين الماضي والحاضر”، ويأتي هذا الحفل ضمن احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية التي يشرف عليها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حيث امتلأ مسرح عبدالحسين بحشد كبير من الجمهور تقدمه قيادات المجلس الوطني وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي وغيرهم.

اعتلى عياد المسرح وبيده آلة العود ليسهب في العزف والغناء ويروي الحضور بنغم أصيل أعاد من خلاله ذكريات الفن الجميل، التي قدمها رواد الغناء العربي، فلم يتوقف أمام لهجة معينة ولم يتحيز إلى لحن بعينه وإنما قدم لجمهور الحاضرين جواهر فنية لمطربين أثروا ساحة الغناء العربي بأغنيات حلمت الكثير من القيم الفنية في الكلمة واللحن.

أبحر الفنان الأردني بأغنيات نادرة لم نعد نسمعها على الإطلاق في هذا الزمن مثل “مضناك جفاه” للشاعر أحمد شوقي وهي إحدى روائع موسيقار الأجيال الراحل محمدعبدالوهاب، لكنه اشعل المسرح حين قدم أجمل الفنون الحضرمية للفنان أبو بكر سالم وهي “سر حبي” للشاعر المعروف حسين المحضار، ليعود من جديد إلى أجمل أنغام الشرق مع أهم ما كتب ولحن بليغ حمدي من خلال أغنية “أنا بعشقك”، وقد غازل عياد الجمهور بجرعة رومانسية كبيرة ومكثفة في هذه الليلة وقدم عدداً من الاغنيات الشهيرة من بينها “ليه خلتني أحبك” كلمات مأمون الشناوي وألحان كمال الطويل، و”حيرت قلبي معاك” كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي، ليعود من جديد إلى رومانسية مختلفة يخطف بها القاعة وهي أغنية “ليلة لو باقي ليلة” إحدى روائع الفنان عبدالرب إداريس من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، وقد عاد عياد من جديد إلى الزمن الجميل حين قدم”وحشتني” غناء سعاد محمد وألحان خالد الأمير، ثم “وأنا كل ما أقول التوبة يابوي” كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، ثم غنى لسيدة الغناء العربي أم كلثوم “ألف ليلة وليلة” من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، ولشاعر الكويت فهد الروضان، الذي كان له دور كبير في تنسيق هذا الحفل، قدم أغنيتين هما ” غزير الجرح، وحلم التلاقي” من ألحان عياد نفسه وقد أبدع في غنائهما، حيث تفاعل الجمهور معهما وصفق له كثيراً، حيث يعد فهد الروضان من الشعراء الكويتيين الذين اثبتوا وجودهم على الساحة الغنائية.

يبقى أن الفنان خالد عياد استطاع أن يأسر جمهور مسرح عبدالحسين بهذه الكوكبة من الاغنيات التي وصلت القلوب وأعادت إلى الوجدان أيام الزمن الجميل بعبق ألحانها وسحر كلماتها ومعاني وذكرياتها الجميلة.