عيدية نفط الكويت كرنفال وإضاءة وزينة

تواكب شركة نفط الكويت احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية، وذلك في إطار سعيها لإدخال البهجة والفرح الى قلوب جميع الكويتيين وبأفضل ما يكون، حيث اطلقت الكثير من الأنشطة والفعاليات المميزة والتي تستمر طيلة شهر فبراير.

ومن أبرز ما قدمته والكرنفال الأول الذي نظمته في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز على مدى ثلاثة أيام، وشارك فيه حشد جماهيري كبير من موظفي الشركة وأهالي الاحمدي وجوارها، كما اشتمل الكرنفال على الفعاليات الترفيهية والعروض والمسابقات للكبار والصغار على السواء، كما تضمن حلبة لسباق السيارات.

كما نظمت الشركة الفعالية السنوية الخاصة بإضاءة مدينة الأحمدي بمناسبة الأعياد الوطنية، والتي كالعادة شهدت إضاءة مبدعة لعدد من المجسمات والمباني، ومن ضمنها المبنى الرئيسي للشركة، فبدت مدينة الأحمدي مع تلك الإضاءة كأنها لوحة مرسومة بدقة وبألوان زاهية، كما زينت سوق المباركية الشعبي، والذي اعتادت على تزيينه في كل عام بمناسبة الأعياد الوطنية.