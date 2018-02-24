سعود عبد العزيز العطار

سعود عبد العزيز العطار

تعيش الكويت أجواء احتفالية بأعيادها الوطنية المتمثلة بالعيد الوطني الـ 57 لاستقلال دولة الكويت، والذكرى الـ 27 للتحرير، وهما المناسبتان الغاليتان العزيزتان على قلوبنا جميعا، تختلط فيهما مشاعر الفرح والبهجة والفخر والكرامة والاعتزاز بالانتماء بالهوية الوطنية، فمن حق الوطن أن يتزين بأحلى ثيابه، ومن حقه أن يتباهى برجاله الأوفياء المخلصين وبشهدائه الابرار الذين سطروا بدمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة أروع صور التضحيات والفداء من أجله ومن حقه أن يفخر ويعتز بأبنائه وولائهم وترابطهم وتماسكهم، وحرصهم على الوقوف صفا واحدا خلف حكامهم من آل الصباح الكرام جيلا بعد جيل.

إن المناسبات الوطنية العزيزة، فرصة لنا جميعا بأن نستلهم منها العبر والمواعظ لتعميق وتعزيز الروابط واللحمة ووحدة الصف، لتفويت على من يريد لنا شق الصف وإشاعة وبث روح الفرقة والنعرات الطائفية والفوضى ، وفرصة بأن نصفي ما في القلوب والنوايا والنفوس ونبتعد عن التعصب والكراهية، وأن تكون مصلحة الكويت هي الهدف الأسمى والمطلب والغاية من كل المصالح، وذلك بتغليب صوت العقل والحكمة والحرص على رفع اسم الكويت عاليا في كل المحافل الدولية المختلفة، والارتقاء بها إلى المكانة المتميزة المرموقة، وأن ندعو الله عز وجل بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة سمو أميرنا المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

آخر كلام:

يجب أن تكون هناك ثقافة ووعي ومسؤولية في طريقة الاحتفالات بالأعياد الوطنية، لأنها سلوك حضاري وواجب وطني تعكس ثقافتنا وأصالتنا، والوجه الحقيقي في صدق مشاعرنا وحبنا واعتزازنا وفخرنا بهذا الوطن، وأن لا تخرج عن الآداب والذوق والتصرفات والأفعال المشينة غير الحضارية والتي تضر الوطن والمواطن بالدرجة الأولى.

فالتهور والاستهتار والتعدي وإيذاء مشاعر الآخرين برش المياه والرغاوى والرعونة في القيادة وتعطيل حركة المرور بالرقص بالشارع واعتلاء أسطح وسقف السيارات، وعدم احترام القوانين والمشاجرات، ورمي المخلفات وسط ساحات الاحتفالات كلها سلوكيات مشينة مرفوضة لابد من التصدي لها والتخلص منها.

والله خير الحافظين.

* كاتب كويتي