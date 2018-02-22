عيدي يا كويت

تتواصل أعياد الكويت وأفراحها التي عمت أنحاء الديرة كافة.

وفي الصورة الفنان سلمان العماري وفرقته يقدمون تشكيلة من الأغاني الشعبية التي تعكس تاريخ الآباء والأجداد، وتحيي فنون الصوت والنهمة والسامريات مجسدة الموروث الشعبي، وذلك في احتفال محافظة مبارك الكبير الذي أقيم أول من امس في فندق الجميرا تحت عنوان “دام عزك يا كويت”.

وسط حضور جماهيري كبير تقدمه النواف وشخصيات عامة ونجوم الفن

«لأجل الكويت».. محافظة حولي احتفت بالمبدعين واحتفلت بالأعياد

كتب – مفرح حجاب:

احتفت محافظة حولي بكوكبة من المبدعين في شتى المجالات، الذين اسهموا في رفع علم الكويت واسمها عاليا في تخصصاتهم وهواياتهم فنالوا جائزة «محافظة حولي للتميز» التي تقام للعام الرابع على التوالي، حيث تزامن ذلك مع احتفالات الكويت ومحافظة حولي بالاعياد الوطنية، ما جعل الاجواء تشع فرحا وسرورا، لا سيما ان علم الكويت زين كل الاماكن في الحفل الذي اقيم مساء أمس الأول الاربعاء في فندق «ريجنسي».

وشارك في حفل جائزة «حولي للتميز» كوكبة من نجوم الغناء والتمثيل يتقدمهم جمال الردهان، حسن البلام، زهرة الخرجي، مساعد البلوشي، جاسم محمد، شيماء الكويتية، حمد القطان، وعبدالعزيز احمد، الذي استهل الاوبريت باغنية «كنا لاجل الكويت» وقد حرك جنبات المسرح، وشاركه الجمهور كله الذي جعل القاعة تتحرك كالامواج باعلام الكويت، ثم اطلت النجمة زهرة الخرجي لتحكي للجمهور، عن معنى اسم «حولي»، وان ماء الحلو كان وراء تسميتها بهذا الاسم، مشيرة الى ان تأسيسها كمحافظة جاء من خلال مرسوم اميري صدر العام 1962 من قبل سمو الامير الراحل عبدالله السالم «ابو الدستور»، ثم اطلق الفنان حمد القطان العنان للغناء وقدم اغنيته «يا ناعم العود»، وقد شكلت بايقاعها حالة من البهجة في المسرح، ليؤدي بعدها الاغنية الشهيرة «بتروحلك مشوار» ولكن على طرقة الايقاع البحري.

كما أطلق على المسرح الفنان جمال الردهان ليحكي عن محافظة حولي ودورها الثقافي الرائد، من خلال المسارح الموجودة فيها ودور السينما، وكيف كانت المحافظة تستقبل كبار النجوم العرب في مسرح «سينما الاندلس» الذي استقبل أم كلثوم، فيروز، عبدالحليم حافظ، وردة وغيرهم، فضلا عن المعالم الحضارية والثقافية مثل المركز العلمي ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، فضلا عن ان هذه المحافظة تعد كالجامعة العربية نظرا لان معظم الجاليات العربية تعيش فيها بسلام.

بعدها اطلت الفنانة شيماء لتغني للجمهور «يا ناس دلوني درب السنع وين» مع لوحة فلكلورية رائعة زينتها البوشية والازياء التراثية، ثم انتقلت الى اغنية «بالعون» ليشهد المسرح بعدها حضور مجموعة من الفنانين الشباب منهم فهد البناي، محمد رمضان، عبدالله النصار، واحمد خاجي، الذين تحدثوا في مشهد درامي عن معالم المحافظة، ليدخل بعدها الفنان جاسم محمد الى المسرح مغنيا «هواك خلاني»، و«فدوة لك»، وقبل الختام اعتلى خشبة المسرح الفنان حسن البلام ليقدم زهرية مليئة بالمعاني الجميلة ليطلق بعدها الفنان مساعد البوشي العنان ويقدم اغنية «يابو فهد» و«دروب خلي»، ويكون مسك الختام بصوت كافة الفنانين في اغنية «انا كويتي» ليسدل الستار على أمسية فنية وطنية من الطراز الرفيع.

الحفل حضره جمهور كبير تقدمه محافظ حولي الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف، ومحافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا، وعدد من اعضاء السلك الديبلوماسي وحشد من الجمهور، حيث استهل بعزف النشيد الوطني والقرآن الكريم، وبعدها اعتلى المسرح مقدمو الحفل الاعلامي عامر العجمي والمذيعة سودابة علي، وتم عرض فيلم عن جائزة محافظة حولي للتميز واهدافها وبعض مشاهد التكريم في الاعوام السابقة.

والقى المحافظ الفريق اول متقاعد الشيخ احمد النواف كلمة هنأ في مستهلها حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وولي عهده الامين والشعب الكويتي بالاعياد الوطنية بمناسبة الذكرى 57 للعيد الوطني و27 لعيد التحرير والذكرى الثانية عشرة لتولي حضرة صاحب السمو مقاليد الحكم في البلاد، داعيا الله ان يديم نعمة الامن والامان على الكويت واهلها، وقال: ان هذه الجائزة اصبح لها اهمية في تحفيز الكوادر والطاقات الكويتية على الانجاز، مشيرا الى انها اثبتت قدرتها واصبحت من العوامل المهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في جعل الكويت محط انظار العالم في جميع المجالات، مشيرا الى ان من حصل عليها هم كوكبة من ابناء الوطن بذلوا الجهد والعطاء لتحقيق انجازات محلية وعالمية فاستحقوا التقدير.

وشهد الحفل تكريم كوكبة من المبدعين في كافة المجالات الفنية والرياضية والطبية والعلوم والرياضة، وعدد من المخترعين، والذين رفعوا علم الكويت في المحافل العالمية، وكان في مقدمة المكرمين محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا، الفنان القدير ابراهيم الطلال، المطرب الراحل عوض دوخي، الفنان القدير، جاسم النبهان، الراحل غريد الشاطيء، عبدالمحسن المهنا، الفنان التشكيلي سامي العلي، و«المرعب» جاسم يعقوب، الفارس الاسمر فتحي كميل، وغيرهم.

الرجيب: أعيادنا الوطنية نسمة حب تنعش القلوب

محافظة مبارك الكبير… دام عزك يا كويت

اختتمت محافظة مبارك الكبير أنشطتها بمناسبة احتفالات الكويت بأمسية غنائية وأوبريت تحت شعار «دام عزّك يا كويت» حظيت بإشادة واسعة من حضور الحفل، الذي تقدمهم محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب وتبارى الفنانون فيما بينهم بتقديم جملة من الوصلات الشعبية والفلكلورية والموسيقى الكلاسيكية وجاء ختام الاحتفالية بصوت الفنانة المتميزة بلقيس التي شدت فأطربت الحضور بجملة من الأغاني الوطنية المحببة والأغاني العاطفية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم ألقى محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب كلمة قال فيها: إن أعيادنا الوطنية ما هي إلا نسمة حب تنعش القلوب المحبة لهذا الوطن، هي أيام لا تمضي إلا وقد أشعلت في النفوس وهجا من الولاء والانتماء للكويت الغالية، وإن احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، وإن كانت في ظاهرها فرحة غامرة، وأغنيات معبرة، وزينة وتلويح بالأعلام، إلا انها في حقيقتها تجسد عشقا أبديا يسكن في الوجدان، لوطن غالٍ يسكن في أعماق أهل الكويت المخلصين، غلاة الروح في الجسد، لأنها الكويت التي نفتديها بالنفس والنفيس، الكويت درة القلوب وتاج الأوطان.

واضاف: من واجبنا ان نتذكر شهداءنا الأبرار، تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته، أولئك الأبطال الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم عشق الوطن بأروع وأبلغ معانيه، وندعو الله العلي القدير ان يديم على الكويت أمنها، وأمانها، وعزها، ورخاءها، وأن يحفظها وأهلها من كل سوء،

تحت قيادة ورعاية قائد العمل الإنساني سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وعقب كلمة محافظ مبارك الكبير، استهل برنامج الحفل بأوبريت وطني راقص بمشاركة عدد من الزهرات، وحمل الأوبريت دعوات بأن يحمي المولى عز وجل الكويت وحكامها من آل الصباح الكرام، وان تظل الكويت حرة أبيّة وعزيزة وغالية بين الأمم.

وقدمت فرقة “الماص” عددا من الفقرات الاستعراضية والوطنية التي حظيت بمتابعة واهتمام من جميع الحضور، ثم قدمت فرقة الأوركسترا مقاطع غنائية حظيت باهتمام ومتابعة، وكعهد محافظة مبارك الكبير في المبادرات الوطنية أعلنت المحافظة عن تكريم المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ليعتلي المحافظ الرجيب منصة الاحتفال لتكريم الطلاب والمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء دور الطرب الوطني الأصيل بوصلات استعراضية لفرقة الفنان سلمان العماري، ثم شدت الفنانة المتألقة سوما بمجموعة من الاغاني ألهبت حماس الجمهور، ومع الأغاني الوطنية رفرف علم الكويت خفاقا إعلانا عن الفرحة الغامرة باحتفالات الكويت.

وجاء ختام الحفل، إذ أطلت الفنانة بلقيس على الحضور وإزاء الحماس الذي لمسته بلقيس انتقلت بين مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية فبدأت وصلاتها، الغنائية بـ «مجنون أحب غيرك أنا ثم أغنية «مفتون قلبي» وأغنية «دقو خبيتي» فأغنية «حقير الشوق» و«يا زارعين العنب»، واختتمت وصلاتها الغنائية بالأغنية المحببة لدى جميع الكويتيين «أحبها الكويت».