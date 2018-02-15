«عيد الحب» هدية محمد بن راشد وحسين الجسمي الى العالم

عرضت «أبوظبي للاعلام» اغنية «عيد الحب» من اشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بالتزامن مع «عيد الحب».

واشارت ابوظبي للاعلام الى ان العمل من انتاجها، والحان وغناء الفنان حسين الجسمي وهو يعلي قيمة الحب والسعادة والجمال في حياة البشر، كما يزرع الفرح والبهجة في القلوب والنفوس.

وتتضمن الاغنية مشاهد من مدينة ابوظبي جرى دمجها مع مشاهد وصور من مختلف دول العالم، الى جانب استخدام مؤثرات بصرية وفنية، و«غرافكس» بأعلى التقنيات الفنية المستخدمة في الاعمال التلفزيونية.

يذكر ان اغنية «عيد الحب» استقطبت مجموعة من ابرز المتخصصين في اخراج وتصميم وانتاج الاعمال الفنية والمونتاج، حيث شارك في التوزيع والمكساج والماستر حسام كامل، وعزف الوتريات الفنان تامر فيضي، والايقاعات من الفنان سمير القطان، وعزف على العود الفنان صادق جعفر.