كتب – فالح العنزي:

تمنى المخرج الكويتي الشاب عيسى الحبيب الحائز جائزة “افضل فيلم اجنبي قصير” في جوائز “ايمي اووردز” العالمية بان يكون للجائزة اثرها الطيب على كافة الشباب العربي والكويتي القادر على تحقيق انجازات ونجاحات متى ما سنحت له الفرصة لاثبات علو كعبه في مختلف المجالات لا سيما فنون السينما والتلفزيون، وقال الحبيب في اتصال هاتفي من كندا، حيث يواصل دراسة الطب هناك بان مشاركته في مسابقة جوائز “ايمي اووردز” جاءت بالصدفة بعدما عرف بان المسابقة افسحت المجال للمشاركة من خارج الولايات المتحدة الاميركية في فئة الافلام القصيرة، الامر الذي دفعه لاتخاذ قرار المشاركة لا سيما ان عنوان المسابقة كان يتعلق بـ”صانعات السلام” وهو موضوع انساني يتعلق بالمرأة، فقرر حينها ان يجعل بطلة فيلمه “الطفلة” صانعة السلام من ناحية دورها ورسالتها من خلال مناقشة قضايا العنف الاسري بين الوالدين، وكيف يكون له الاثر السلبي على الاطفال.

واضاف: بلا شك لم تكن لدي اي جهة داعمة لانتاج الفيلم، لكني استعنت بشركة يملكها صديق ومقرها دبي، حيث اعجبت صديقي الفكرة ووعد بتوفير الامكانات الفنية من كاميرات وفريق عمل تاركا لي حرية صياغة السيناريو والحوار، والحمد لله كان لفوز الفيلم بالجائزة الاولى اثره الكبير على كل العرب، خصوصا انني الكويتي الوحيد المشارك في المسابقة وكذلك كان مدعاة فخر للجهة الداعمة. واوضح الحبيب ان علاقته بالفيديو والمونتاج بدأت من طفولته، حيث وجد نفسه مشدودا الى هذا الجانب بشغف كبير، وهو مادفعه للمشاركة قبل عامين في برنامج “قمرة” الذي يقدمه الاعلامي أحمد الشقيري وتمكن من الفوز بالمركز الاول، لذا هو يعشق الطموح والمنافسة وتحقيق الرسالة المطلوبة من الفن، بعيدا عن اي مكاسب تتعلق بالشهرة والانتشار.

وكشف الحبيب عن متابعته لاعمال الكثير من الشباب الكويتي ويرى انهم يملكون قدرات هائلة وامكانات فكرية وفردية تدعو للفخر والاعتزاز، لكن تنقصهم فقط عوامل التشجيع، وعندما يمنحون الفرص التي يستحقونها تظهر ابداعاتهم.

وعن الوقت الذي يستغرقه لتصوير افلامه خصوصا انه يدرس الطب قال: هذا السؤال يطرح علي دوما، وانا احاول قدر المستطاع التنسيق وايجاد مساحة من الفراغ لممارسة هوايتي في التصوير وتنفيذ افلامي وعندما يجد الانسان نفسه متعلقا بهواية معينة فسوف يبدع فيها.

وعن طموحه بعد ان مشى على السجادة الحمراء قال: والدي دائما يقول من باب المداعبة: وين تبي توصل؟ كلماته مشجعة ومؤثرة وتدفعني لمواصلة العمل والاجتهاد، لذا سأعمل على تقديم ما يستحق خلال الفترة المقبلة، لانني احلم بان اواصل تحقيق الانجازات العالمية.

وعن ردود الفعل بعد فوزه بالجائزة قال الحبيب بانه تلقى التهنئة من قبل المسؤولين في وزارة الشباب والمعنيين والاصدقاء.