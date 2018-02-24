وصية أب طلب تأجيل الكشف عن مضمونها عشرة أيام بعد وفاته، وما إن تأتي لحظة فتحها حتى تشتعل النار وتتوتر العلاقة بين شاب وأخته الضريرة غير الشقيقة، وتقع صراعات لا تنتهي في قلب العائلة الواحدة، ضمن الدراما الخليجية “سامحني خطيت” من كتابة سحاب وإخراج عيسى ذياب، وتعرض حصريّاً للمرة الأولى على MBC1. يضم العمل نخبة من نجوم الدراما الخليجية منهم شجون، عبدالله بو شهري، جاسم النبهان، مشاري البلام، سلمى سالم، محمد المسلم، مي البلوشي، عبدالله الزيد، سناء القطّان، محمد العجيمي، عبدالمحسن القفاص، ريم أرحمة، فيصل العميري، جواهر وغيرهم.

يؤكد المخرج عيسى ذياب بأن “العمل مليء بالتشويق والمواقف الإنسانية الحساسة، التي تقدم بإيقاع سريع”، معرباً عن سعادته بـ”التعامل مع نخبة من أفضل ممثلي الخليج ومنهم جاسم النبهان، وشجون وعبدالله بوشهري، ومحمد المسلم، الذين وقفت أمامهم كممثل سابقاً، واليوم يقفون هم أمام كاميرتي”.

ويلفت ذياب إلى أنه استمتع جداً بإدارة الإخراج “لمدة شهرين تقريباً، ثم نحو شهر ونصف في مرحلتي المونتاج والمكساج، قبل بدء عرضه على شاشة MBC1 حصريّاً ولأول مرة”، متمنياً “أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور”.

ويلخص ذياب قصته بالقول أن “الأحداث تدور حول عائلة ثرية تملك شركات وأموال، ولكن موت الأب يغير مجرى الحكاية، ويضع علامات استفهام لا تنتهي، فتحصل مواجهة بين الفتاة الضريرة ميسم وبين أخيها غير الشقيق بدر الطامع بالحصول على أكبر قدر من التركة”.

ويضيف بالقول: “لن أكشف عن مزيد من التفاصيل، كي لا أفسد على الجمهور متعة المشاهدة”. وفي سياق آخر، يؤكد ذياب أنه مستمر في التمثيل ولن يستغني عنه، موضحاً أن “هذا الأمر يشبع رغبة في داخلي، لكن تجربة الإخراج ممتعة أيضاً، وتجعلني مستمتعاً بإدارة 10 أو 15 شخصية وأكثر، لأعطي حياة لشخصيات على ورق مع ممثلين متميزين”.

أما عن أحداث العمل، فهو يطرح قضية إنسانية لفتاة ضريرة تدعى ميسم فقدت بصرها لكنها تتمتع بحسن البصيرة، وتكافح لاستعادة حقها المشروع من أخيها لأبيها. فإثر زواج والدها على زوجته وإنجاب الأخيرة للابن بدر، تنشأ ميسم في كنف والدها وتتعلّق به، خصوصاً بعد وفاة والدتها، لكن سوء تفاهم يقع بين الابنة ووالدها عندما تصرّ على الارتباط بشاب من طبقة اجتماعية أقل شأناً من أسرتها، ولا يوافق عليه والدها. ورغم زواجهما وإنجابهما طفلتهما الأولى، لا يتراجع الأب عن موقفه، ويرفض مسامحتها على هذا الزواج من دون رضاه. وتتالى الأحداث، فيختلس بدر مبالغ مالية كبيرة، وتفقد ميسم زوجها، وتضطرّ لأن تنتقل للعيش في منزل أخيها، وبعدها يتوفى والدها لتضع وفاته علامات استفهام كثيرة، حول الشخص الذي أوصى له الرجل بثروته. وإذا برسالة من الأب يطالب فيها بفتح وصيته بعد موته بعشرة أيام… هي أيام ستكون الأطول على العائلة، وتكشف عن حكمة أخفاها الأب عن الجميع.

وبعد مضي الأيام العشرة، يحين موعد اللقاء لفتح الوصية بوجود المحامي والشهود، وهنا تقع الصدمة الكبرى. فماذا تحمل الوصية؟ وهل ستتسبب بمزيد من المشاكل بين ميسم وبدر؟ وكيف ستحاول ميسم أن تحافظ على الروابط العائلية؟

تُعرض الدراما الخليجية “سامحني خطيت” اعتباراً من اليوم25 فبراير، حصريّاً وللمرة الأولى مرة على MBC1، من الأحد إلى الخميس عند السادسة مساء.