عُقدة النَّقْص يُعَوِّضُها الاسْتِفْزاز

د. خالد عايد الجنفاوي

د. خالد عايد الجنفاوي

يميل نفر قليل ممن ترسخ لديهم شعور عميق بالنقص وبإنحطاط قدرهم إلى الافراط في تعويض عدم كفايتهم باستفزاز الآخرين وبخاصة المُختلفين أو الاقل حظاً في الدنيا أو من يستحضرون في ذاكرة من يشعر بالنقص هوانه، ومن يسترجعون في عقله وقلبه المريضين، وبلا حول منهم ولا قوة، بعض خبراته الشخصية المريرة، وبالطبع، من ينغمس في مستنقعات الدونية ويدور بإرادته في حلقات التعويض النفسي المريض والمتواصل لا طّبّ فيه، وذلك لأنّ هذا النفر المعقد يختارون التفكير الانهزامي والتثبيطي تجاه أنفسهم وتجاه ما يجري حولهم في حياتهم الخاصة والعامة، وتتمثل صعوبة شفاء من يُفرطُ في تعويض نقصه بجلد وباستفزاز وبإثارة مشاعر الآخرين في كون هذا النوع المضطرب من الاشخاص أنه ترسخ في عقولهم الضيقة انطباع فكري كاذب يتمثل بأنه كلما نجحوا على مستوى الوهم في استفزاز من تصورهم لهم عقولهم المضطربة بأنه أفضل منهم، فانهم سينجحون أخيراً في تعويض ما ينقصهم من ثقة بالنفس ومن قدرة على اتخاذ القرارات الشخصية وربما سيتخلصون وفقاً لظنونهم المريضة من تلك الآلام النفسية القاسية والتي لا تزال تُعَكِّر صفو حياتهم وتحولها إلى تجارب يومية مريرة، وأعترف شخصياً، أنني أشعر أحياناً بمُتْعَة غريبة في تعمّد إثارة سخط من يُدمنون استفزاز الآخرين لتعويض شعورهم الدائم بالنقص وبالدونية، إما عن طريق إعادة تأكيد بعض سماتي الشخصية الخاصة والتي تثير من يشعر بالدونية تجاهي، وأحياناً أتكلف عناء إظهار اختلافي الفطري أو المكتسب عن ذلك الشخص المُعقّد عن طريق التقمص المُكثّف والمحاكاة المُفرطة لأدوار اجتماعية معينة أُدرِكُ جيداً أنها سَتُخرج من يشعر بالدونية عن طوره، وفي المحصلة الأخيرة، ليس من المنطق أن يتحمل الناس العقلاء والاسوياء عواقب شعور أحد المُعقدين بالدونية وبالنقص تجاه من هم مختلفين عنه، بل يجدر بالاسوياء عدم الاكتراث بما سيقوله وسيفعله بعض المُستفزين، وبخاصة إذا بقى استفزازهم تحت السيطرة أو لم يهدد السلم الاهلي، فإتاحة قدر مناسب بين الحين والآخر للبعض للتنفيس عن مركبات النقص لديهم ربما سيُعجِّل في شفائهم.

كاتب كويتي

@aljenfawi1969