رام الله – وكالات: شدد وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي أن “إقامة دولة فلسطين بات ضرورة ستراتيجية لكل العالم”.

وقال بن علوي في تصريحات أدلى بها لدى وصوله محافظة أريحا الفلسطينية ليل أول من أمس، “كانت هناك رغبة عالمية لإقامة إسرائيل بعد الحرب العالميتين الأولى والثانية وقامت إسرائيل .. وحالياً إقامة دولة فلسطين بات ضرورة ستراتيجية لكل العالم”، مشيراً إلى أن “العالم لا يتحمل المزيد من العنف والتدمير”.

وعبر عن سروره بزيارة فلسطين، مؤكداً أن “العمانيين جميعاً أينما كانوا هم سند لإخوانهم الفلسطينيين”، موضحاً أن “توجيهات سلطان عمان قابوس بن سعيد تقضي بدعم الأخوة الفلسطينيين”.

ودعا “الجميع للوقوف إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل السلام لفلسطين والمناطق المجاورة لها وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف “إنه بعون الله، ومن المسؤولين الفلسطينيين، أن نجد طريقاً للمستقبل والخروج من المعاناة التي تعرض لها الفلسطينيون عبر السنين الطويلة وقيام الدولة الفلسطينية”.

يشار إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير خارجية لسلطنة عمان لفلسطين.

على صعيد آخر، طالبت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية في بيان، أمس، بتحرك عربي وإسلامي وأممي فوري وعاجل لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس، سيما المشروع الاستيطاني في ساحة البراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن “شروع الاحتلال في تنفيذ وإقامة هذا المشروع الاستيطاني بمحاذاة المسجد الأقصى ينذر بأشد المخاطر التي تتدافع على القدس والمقدسات”.

وأشار إلى أن الاحتلال يهدف من وراء المشاريع الاستيطانية حول المقدسات إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية، بالتحرك من أجل وقف هذا المس الخطير بالقدس.

في غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله أمس، إسرائيل بـ”محاصرة” قطاع الطاقة الفلسطيني ووضع القيود أمام تطويره.

وقال في احتفال الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الضفة، إن إسرائيل تماطل في رفع القدرة الكهربائية للمدن والقرى الفلسطينية، وفي منح تراخيص الخطوط الناقلة.

وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لمشروع إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في نحو سبعين تجمعا في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن المشروع يساهم في تطوير الخدمات وتحسين مستوى حياة الفلسطينيين وتعزيز أمنهم الإنساني وصمودهم وبقائهم في أرضهم.

وطالب دول العالم ومؤسساته بـ”منع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر وتهدد سكانه بالتلوث والمرض وبظروف حياتية وصحية وبيئية بالغة الخطورة”.

وأعلن الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية بصدد عقد مؤتمر دولي في 20 من الشهر المقبل لرصد 620 مليون دولار لصالح محطة التحلية في قطاع غزة.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أمس، 28 مواطناً فلسطينياً، 18 مواطناً من القدس، خلال حملة واسعة على العديد من محافظات الضفة الغربية.