عواصم – وكالات: شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي في أربع محافظات يمنية، هي صنعاء وصعدة والحديدة وحجة.

وفي صعدة، أعلن العميد في الجيش عبيد الأثلة أمس، محاصرة ميليشيات الحوثي من ثلاثة محاور.

وأشار إلى أن قوات الشرعية بصدد فتح جبهة رابعة لتطويق الميليشيا.

وفي الحديدة، أفادت مصادر يمنية أمس، بمقتل 46 عنصراً من الميليشيات في مواجهات مع الجيش..

وفي نهم، حقق الجيش تقدماً وحرر عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة.

وتمكن الجيش اليمني ليل أول من أمس، من استعادة السيطرة على تلة لوزم الستراتيجية شرق مدينة تعز، وذلك خلال اشتباكات مع ميليشيا الحوثي أسفرت عن مقتل نحو 30 من عناصرها.

في سياق آخر، كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تقرير، عن مقتل وإصابة 93 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إثر قصف مليشيا الحوثي على تعز خلال يناير الماضي.

من جهتها، أعلنت الرابطة اليمنية الأهلية في تقرير، أمس، أن الحوثيين اختطفوا نحو خمسة آلاف شخص العام الماضي.

في غضون ذلك، انسحب تنظيم “القاعدة” ليل أول من أمس، من الأطراف الشرقية لمديرية حجر بمحافظة حضرموت، بعد يوم من انتشاره فيها ونصب نقطتي تفتيش.

من ناحية ثانية، رحبت الولايات المتحدة أمس، بجهود التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعرب البيت الأبيض في بيان، عن تقدير واشنطن استعداد التحالف للمساهمة في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك الاستثمار في الموانيء الرئيسية وتعزيز البنية التحتية للنقل، والعمل مع الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الملايين من الشعب اليمني.

على صعيد آخر، قال وكيل وزارة الخارجية اليمنية منصور بجاش إنه من المتوقع عقد اجتماع بين المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث والحكومة اليمنية في منتصف مارس المقبل.

وأضاف إنه على المبعوث الأممي الجديد ممارسة ضغوط على الميليشيات الحوثية وإجبارها على تسليم السلاح.

إلى ذلك، أصدرت ميليشيات الحوثي عبر البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرتها في صنعاء، تعميماً للجهات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع 697 شركة ورجل أعمال.

من جهة أخرى، أعلنت بريطانيا ليل أول من أمس، تعيين مايكل إيرون، سفيراً جديداً لها لدى اليمن.

وعلق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون على تعيين إيرون، بأن بريطانيا “تؤكد بوضوح أن التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع وإنهاء المعاناة الإنسانية هو السبيل الوحيد لتحقيق المستقبل المستقر الذي يستحقه اليمن”.