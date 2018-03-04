غافل فاضل… “عمود البيت” في رمضان

كتب – فالح العنزي:

قطع المخرج غافل فاضل شوطا طويلا في تصوير الدراما الاجتماعية الجديدة “عمود البيت” للكاتبة اسمهان توفيق، التي تتصدى للبطولة مع مجموعة كبيرة من الممثلين، وان طغى العنصر النسائي على العمل بمشاركة ملاك، هدى صلاح، روان العلي، شيماء قمبر وغيرهن.

تدور فكرة المسلسل الذي يتوقع ان يرى النور ضمن اعمال رمضان المقبل في اطار اجتماعي، خصوصا وسط الاسرة التي غالبا يوجد بها شخص يكون هو “عمود البيت”، وعندما يتعرض الى اي ظرف نقول بلهجتنا الخليجية “انكسر عمود البيت” ويشهد هذا العمل عودة المخرج “ابو وليد” بعدما توقف العام الفائت ولم يقدم اي عمل تلفزيوني.