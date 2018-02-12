«غرف متهاوية» لفاطمة العلي في معرض القاهرة للكتاب

احتفت الهيئة المصرية العامة للكتاب برواية « غرف متهاوية « للكاتبة والروائية د. فاطمة يوسف العلى في واحدةٍ من أهمّ ندواتها الثقافية والنقدية بحضور ومشاركة نخبة كبيرة من الأدباء والكتاب والمبدعين والروائيين العرب، ناقش الرواية الشاعر- الناقد العراقي عِذاب الركابي، والناقدان المصريان شوقي عبد الحميد ود. ربيع مفتاح. كان النبض الوطني والقومي والاجتماعي الغالب على رؤي الرواية، في حسّها الاستشرافي، وهذا ما فاضت به قرائح هؤلاء النقاد، وهم يشيدون بأسلوب الرواية الجديد والمتطور لدى الكاتبة د. فاطمة يوسف العلى، وهي تنتهج باقتدار أسلوب ( السهل الممتنع) لتصل إلى قارئها، وهي تحكي حكياتها التي هي حكايته، حكاية وطن يتجدّد، ويراهن على المستقبل، والانسان الجديد سبيله الحبّ والحرية والتواصل الحميميّ، «غرف متهاوية» ابداع متميز واضافة مهمة للسرد الكويتي الخليجي والعربي.